Apple TV+ dévoile la date de sortie de la série "Disclaimer" avec Cate Blanchett (+ trailer)

La série limitée "Disclaimer", créée et réalisée par Alfonso Cuarón, lauréat de cinq Oscars, avec Cate Blanchett et Kevin Kline, tous deux oscarisés, sera diffusée en première mondiale le vendredi 11 octobre 2024. Apple TV+ avait annoncé cette série fin 2021, nous étions en passe de l'oublier.

Prochainement sur Apple TV+

En marge du lancement de la nouvelle Beats Pill, Apple a dévoilé un premier aperçu de "Disclaimer" et a annoncé que la série limitée de sept épisodes fera ses débuts mondiaux le vendredi 11 octobre 2024 avec ses deux premiers épisodes, suivis de nouveaux épisodes tous les vendredis jusqu'au 15 novembre 2024.



Comme évoqué il y a près de trois ans, "Disclaimer" est un thriller psychologique captivant porté par Cate Blanchett et Kevin Kline. Écrit et réalisé par Alfonso Cuarón, "Disclaimer" est basé sur le roman éponyme à succès de Renée Knight.

La journaliste Catherine Ravenscroft (Blanchett) a bâti sa réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres. Lorsqu'elle reçoit un roman d'un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu'elle est désormais le personnage principal d'une histoire qui expose ses secrets les plus sombres.

Alors que Catherine court pour découvrir la véritable identité de l'écrivain, elle est forcée d'affronter son passé avant qu'il ne détruise sa propre vie et ses relations avec son mari, Robert (Sacha Baron Cohen), et leur fils, Nicholas (Kodi Smit-McPhee). La distribution comprend aussi Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George et Hoyeon.



"Disclaimer" est produit par Esperanto Filmoj et Anonymous Content. Cuarón est producteur exécutif aux côtés de Gabriela Rodriguez d'Esperanto Filmoj et de David Levine et Steve Golin d'Anonymous Content. Knight est co-producteur exécutif. Emmanuel Lubezki et Bruno Delbonnel sont directeurs de la photographie et producteurs exécutifs. Donald Sabourin et Carlos Morales sont également producteurs exécutifs. La musique est composée par Finneas O'Connell ("Barbie", "No Time to Die").



