Apple TV+ dévoile le trailer de la série espagnole Midnight Family

La nouvelle série de 10 épisodes, créée par Julio Rojas et Gibrán Portela, et réalisée par Natalia Beristáin, sera lancée mondialement le 25 septembre 2024 sur Apple TV+. Une série entièrement tournée en espagnol qui devrait permettre à Apple de toucher l'Amérique latine, l'Espagne et plus encore.

Une nouveauté en espagnol

Une fois de plus, Apple TV+ a dévoilé un nouveau programme à venir. Pour nous faire découvrir sa prochaine série médicale en langue espagnole, la firme de Cupertino a diffusé la bande-annonce de Midnight Family,. La série, d'une heure par épisode, débutera avec deux épisodes le 25 septembre, suivis d'un nouvel épisode chaque mercredi jusqu'au 20 novembre 2024. Au total, ce sont dix épisodes qui sont prévus.

Midnight Family met en scène un casting entièrement hispanique, dirigé par Joaquín Cosío, Renata Vaca et Diego Calva. Inspirée du documentaire du même nom, la série suit Marigaby Tamayo, une brillante étudiante en médecine qui, la nuit, sauve des vies dans une Mexico tentaculaire à bord de l'ambulance privée de sa famille. Accompagnée de son père Ramón et de ses frères Marcus et Julito, Marigaby fait face à des urgences médicales pour subvenir aux besoins de millions d'habitants.



Midnight Family est produit pour Apple TV+ par Fremantle et Fabula. La série est réalisée par Juan de Dios Larraín et Pablo Larraín via Fabula, la société de production derrière le film oscarisé A Fantastic Woman. Ángela Poblete et Mariane Hartard sont les productrices exécutives aux côtés de Beristáin, avec Rodrigo Herranz, Christian Vesper, Luke Lorentzen, Kellen Quinn, Josh Braun, et Jonathan Bouzali. Ce projet marque la deuxième collaboration entre Apple TV+, Fremantle et Beristáin, qui avait déjà dirigé des épisodes de The Mosquito Coast.



Voici la bande-annonce en question :

Un catalogue très récompensé

