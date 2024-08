Ted Lasso sur Apple TV+ : une saison 4 à venir ?

L’année dernière, Apple TV+ a mis en ligne la troisième saison de sa très populaire série Ted Lasso. Même si le dernier épisode de la saison 3 laisse penser que la série est terminée, officiellement, celle-ci n’est pas achevée, il n’y a qu’à voir des sites spécialisés comme IMDb ou encore AlloCiné qui assurent que la série est toujours « en cours ». Le co-créateur de la série, Bill Lawrence, a récemment fait une interview dans les médias, celui-ci assure que le futur de la série repose sur une seule personne !

Ted Lasso de retour pour une saison 4 ?

L’avenir de la série à succès Ted Lasso reste incertain alors que les abonnés Apple TV+ attendent avec impatience des nouvelles concernant une potentielle quatrième saison. Dans une récente interview menée par Steve Weintraub de Collider, Bill Lawrence, co-créateur de la série, a abordé les perspectives d’une nouvelle saison qui sera probablement la dernière. Cependant, même s’il est co-créateur et qu’Apple est entièrement partant pour une nouvelle saison, tout repose sur une seule personne !



Jason Sudeikis, qui incarne le charismatique coach Ted Lasso, est au cœur des discussions. Son engagement est crucial pour la réalisation de nouveaux épisodes. Cependant, l’acteur s’est montré réticent à l’idée de poursuivre l’aventure. La raison principale est la distance géographique, la série est tournée au Royaume-Uni, tandis que la famille de Sudeikis réside aux États-Unis. Chaque saison signifie plusieurs mois d’éloignement de ses proches, une contrainte trop pesante pour l’acteur.

Malgré ces incertitudes, Bill Lawrence s’est dit prêt à poursuivre la série si Sudeikis le souhaite. L’équipe créative, ainsi que Lawrence, montrent un grand enthousiasme pour continuer Ted Lasso et envisagent même des spin-offs exclusifs à Apple TV+. Cette stratégie a déjà porté ses fruits pour d’autres séries populaires telles que The Walking Dead, Breaking Bad, The Big Bang Theory et NCIS, qui ont tous bénéficié de spin-offs à succès.



Les discussions sur les spin-offs de Ted Lasso incluent la possibilité de suivre les aventures de personnages appréciés comme Rebecca et Roy. Cette expansion de l’univers de Ted Lasso pourrait maintenir l’engouement des fans même si la série principale venait à s’achever.



En attendant une décision de Jason Sudeikis, Bill Lawrence reste très actif. Il travaille sur plusieurs autres projets pour Apple TV+, dont la saison 2 de Shrinking qui est attendue pour octobre, et il a longuement collaboré sur une nouvelle série intitulée Bad Monkey avec Vince Vaughn qui sera lancée la semaine prochaine.

Ted Lasso n’est pas terminé, mais se trouve actuellement « en pause »

Pour le moment, Jason Sudeikis ne s’est pas exprimé sur son souhait de continuer ou non Ted Lasso. La série reste donc en “pause”, laissant les abonnés Apple TV+ dans l’incertitude mais avec l’espoir d’un retour ou d’une nouvelle direction via des spin-offs. Apple TV+ et les créateurs semblent prêts à explorer toutes les solutions possibles pour prolonger l’univers chaleureux et inspirant de Ted Lasso.



