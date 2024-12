Apple TV+ donne un aperçu de la saison 2 de « Surface »

Deux ans après son annonce, Apple TV+ vient de dévoiler les premières images de la deuxième saison à venir du thriller psychologique « Surface », avec Gugu Mbatha-Raw dans le rôle principal, qui est également productrice exécutive. La série, conçue par la créatrice Veronica West, se déroule à Londres pour une nouvelle exploration du passé énigmatique de Sophie, interprétée par Mbatha-Raw.

Apple parle de la saison 2

Dans ce prochain volet, le voyage de Sophie se poursuit alors qu'elle cherche à reconstituer ses souvenirs perdus dans sa ville natale d'origine. Après un accident qui l'a rendue amnésique, L'héroïne utilise sa richesse mal acquise pour infiltrer la haute société, découvrant un lien avec une mystérieuse héritière. Son parcours prend un tournant dramatique lorsqu'elle reçoit un appel inattendu d'un journaliste révélant leur collaboration passée pour révéler les sinistres secrets de son nouveau cercle social.

Gugu Mbatha-Raw dans Surface. © Apple.

Outre Mbatha-Raw, le casting de retour comprend Oliver Jackson-Cohen et Millie Brady, avec de nouveaux ajouts comme Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson et Freida Pinto.



Les téléspectateurs peuvent rattraper leur retard ou se rafraîchir la mémoire avec le récapitulatif de la première saison, publié avant le début de la deuxième saison de "Surface" :

"Surface" est une production d'Apple Studios et Hello Sunshine (comme la série Lucky), où West a non seulement créé, mais aussi écrit et dirige la série. Reese Witherspoon et Lauren Neustadter de Hello Sunshine sont productrices exécutives, aux côtés de Mbatha-Raw. L'équipe de réalisation de cette saison comprend Ed Lilly, Jon East, Lynsey Miller et Alrick Riley.



Après ses débuts, Apple rappelle que « Surface » a été saluée comme étant « captivant », « tortueux et juteux » et un « thriller sexy ». Personnellement, j'ai eu du mal à accrocher.



La nouvelle saison devrait être diffusée dans le monde entier sur Apple TV+ à partir du 21 février 2025, et les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine jusqu'au 11 avril 2025.