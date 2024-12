Apple TV+ dévoile « Lucky », une nouvelle série avec Anya Taylor-Joy

Apple TV+ a annoncé l'ajout prochain de « Lucky » à son catalogue de séries originales. Ce drame épisodique mettra en vedette Anya Taylor-Joy, célèbre pour ses rôles dans « Le Jeu de la dame », « Peaky Blinders » et « Furiosa : Une saga de Mad Max », qui assumera à la fois les rôles principaux et de productrice exécutive. La série s'inspire du roman à succès du New York Times de Marissa Stapley et de la sélection du Reese's Book Club.

Une série prometteuse

Dans « Lucky », Taylor-Joy incarne un personnage qui s'est éloigné de son passé criminel mais qui est obligée de revenir à ses anciennes habitudes afin de tenter de s'en libérer. La série est produite par Hello Sunshine, la société de production de Reese Witherspoon, connue pour promouvoir les récits axés sur les femmes.

Reese Witherspoon a d'ailleurs commenté :

Nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer à Apple TV+ et à l'incomparable Anya Taylor-Joy, ainsi qu'à notre brillant créateur Jonathan Tropper et à sa merveilleuse co-showrunner Cassie Pappas, pour proposer cette série captivante - basée sur le fantastique roman de Marissa Stapley - aux publics du monde entier.

Anya Taylor-Joy a également fait part de son enthousiasme :

Hello Sunshine continue de faire un travail fantastique pour défendre la voix des femmes, et je suis ravie de rejoindre l'équipe aux côtés de Jonathan, Cassie et Apple TV+ pour donner vie à « Lucky ».



Jonathan Tropper, connu pour « See » et « Your Friends & Neighbors », co-showrunner, écrira et produira la série avec Cassie Pappas, qui a travaillé sur « Silo » et « Griselda », le rejoignant dans ce rôle.



"Lucky" poursuit la collaboration d'Apple TV+ avec Hello Sunshine, après des succès comme "The Morning Show" et "The Last Thing He Told Me". Ce projet marque également une nouvelle aventure pour Taylor-Joy avec Apple TV+, après sa participation au prochain film "The Gorge".



Pour mémoire, Apple TV+ propose un large éventail de contenus originaux. Depuis son lancement mondial en novembre 2019, la plateforme a rapidement accumulé les distinctions, son contenu ayant remporté plus de 526 victoires et 2 374 nominations, notamment pour des succès comme "Ted Lasso" et "CODA", récompensé aux Oscars.