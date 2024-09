Apple TV+ : la saison 4 de The Morning Show abordera la thématique de l’IA

L’une des particularités de la série « The Morning Show » c’est d’évoluer sur une histoire précise tout en y ajoutant des contextes de société. La série a abordé le sujet des conséquences du mouvement #Meeto, la seconde saison a ajouté le contexte de la crise sanitaire Covid-19 et la troisième saison a ajouté le contexte de la montée des tensions géopolitiques et des conflits d’intérêts au sein de l’équipe du Morning Show. La quatrième saison devrait mentionner l’intelligence artificielle et les dangers qu’elle peut générer !

On commence à en apprendre sur la saison 4

La quatrième saison de The Morning Show s’annonce ambitieuse et en phase avec les préoccupations de notre époque. Charlotte Stoudt, la showrunner de la série, a partagé avec Deadline les grandes lignes de cette nouvelle saison, qui promet d’explorer des sujets aussi sensibles que l’intelligence artificielle, les deepfakes, les fausses nouvelles et la désinformation en période de guerre, notamment au Moyen-Orient.



La saison 4 de The Morning Show mettra l’accent sur la confiance, un thème décliné sous plusieurs aspects. La confiance envers les médias, essentielle dans une époque marquée par la propagation rapide des fausses nouvelles et des manipulations d’images et de vidéos par l’IA. La confiance envers soi-même, alors que les personnages devront naviguer dans un paysage médiatique de plus en plus complexe et potentiellement trompeur. Et enfin, la confiance envers ce que l’on voit, une question cruciale à l’ère des deepfakes où la véracité des contenus visuels peut être mise en doute.

Image officielle de la troisièmes saison de The Morning Show

L’incursion de l’IA dans le scénario de The Morning Show suscite beaucoup de curiosité. Comment la série abordera-t-elle ces nouvelles technologies, et surtout, jusqu’où pourra-t-elle aller sous l’œil vigilant d’Apple ? Avec l’arrivée massive de l’IA dans iOS 18 et d’autres mises à jour, il est plausible qu’Apple incite les créateurs de la série à équilibrer la narrative en mettant également en avant les bienfaits de l’IA. Une telle approche permettrait d’éviter de trop effrayer le public tout en restant fidèle à la vocation informative et critique de la série.

Une première pour Apple TV+

The Morning Show sera la première série d’Apple TV+ à mettre en lumière les dangers de l’intelligence artificielle dans son scénario. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large observée dans d’autres séries, comme Black Mirror sur Netflix et neXt sur Disney+, qui ont exploré les implications et les dangers des contenus générés par l’IA. La manière dont The Morning Show traitera ces sujets sensibles sera certainement scrutée de près, tant par le public que par les critiques.



Cette quatrième saison de The Morning Show s’annonce riche en questionnements et en débats, elle promet de captiver les spectateurs tout en les invitant à une réflexion profonde sur la place et l’impact des nouvelles technologies dans notre quotidien et dans le monde médiatique.



Source