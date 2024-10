Apple TV+ : Jeremy Irons jouera le père d’Alex Levy dans la 4e saison de The Morning Show

La série The Morning Show continue de faire les beaux jours d’Apple TV+, après une première, deuxième et troisième saison qui ont pulvérisé les objectifs d’audience, la série s’apprête à débarquer prochainement pour une quatrième saison ! Alors que nous ne connaissons pas encore la totalité du casting pour les prochains épisodes, un rapport de Deadline mentionne l’arrivée d’un acteur très connu pour jouer le rôle du père de… Alex Levy (joué par Jennifer Aniston) !

Encore un peu de patience avant la saison 4

Une récente indiscrétion vient d’annoncer une nouvelle recrue de taille pour la quatrième saison de The Morning Show. Jeremy Irons, célèbre acteur britannique, rejoint le casting de la série à succès sur Apple TV+. Irons incarnera Martin Levy, le père d’Alex Levy, interprétée par Jennifer Aniston. Cette introduction promet d’apporter une nouvelle dynamique et une touche d’émotion à la série, puisque c’est la première fois que la famille d’Alex Levy sera mise en avant.



L’arrivée de Martin Levy ne sera pas sans conséquence pour Alex. Leur relation, loin d’être idyllique, sera marquée par des conflits et des reproches, compliquant davantage la vie personnelle d’Alex. Ces tensions familiales offriront une nouvelle dimension au personnage d’Alex Levy, qui devra jongler entre ses responsabilités professionnelles et ses problèmes personnels.

La quatrième saison de The Morning Show abordera les répercussions de la vente de la chaîne UBA et les implications d’une potentielle fusion avec NBN. Ces rebondissements dans l’histoire promettent d’ajouter encore plus de pression sur Alex et son équipe.

Le casting principal

Aux côtés de Jennifer Aniston et Jeremy Irons, on retrouvera les acteurs principaux de la série : Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm et Nicole Beharie. Cependant, les fans devront dire adieu à Julianna Margulies, qui a choisi de se consacrer à d’autres projets et ne reviendra pas pour cette saison.



La saison 4 de The Morning Show ne se contentera pas d’explorer les dynamiques familiales et professionnelles d’Alex Levy. Elle mettra également en lumière les dangers de l’intelligence artificielle. Un rapport récent a révélé que cette nouvelle saison abordera les menaces posées par l’IA, en particulier en ce qui concerne la confiance envers les médias. À une époque où les fausses nouvelles et la manipulation d’images et de vidéos par l’IA se répandent rapidement, la série cherchera à traiter ces questions essentielles, sans dégrader l’image de l’IA (ce qui serait néfaste pour Apple qui mise maintenant sur l’IA dans ses OS).



Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée pour la quatrième saison de The Morning Show. Les abonnés Apple TV+ devront donc patienter encore un peu avant de découvrir les nouveaux épisodes et les défis qui attendent Alex Levy.



