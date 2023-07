Apple dévoile la bande-annonce de la saison 3 de The Morning Show

Après une première et une seconde saison qui a rencontré beaucoup de succès, l'une des premières séries disponibles sur Apple TV+ va faire son grand retour pour le plus grand plaisir des fans. Apple vient de dévoiler la date de lancement et la bande-annonce de la troisième saison de The Morning Show.

Rendez-vous le 13 septembre

Apple TV+ vient d'officialiser cet après-midi la troisième saison de The Morning Show, les futurs épisodes mettront en avant le duo incontournable : Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Comme les précédentes saisons, les abonnés Apple TV+ bénéficieront de 10 nouveaux épisodes qui seront publiés au rythme d'un nouvel épisode par semaine avec les 2 premiers épisodes pour le lancement, le 13 septembre. Comme l'a expliqué Apple dans son communiqué de presse, pour ceux qui souhaitent attendre l'intégralité de la saison 3 avant de la commencer, il faudra patienter jusqu'au 8 novembre 2023, date à laquelle le 10e épisode sera disponible.



Dans le casting de la troisième saison, Apple a ajouté trois nouveaux acteurs, on retrouvera Jon Hamm (Mad Men), Nicole Beharie (Shame) ainsi que Julianna Margulies (The Good Wife).

Voici un avant-goût de la saison 3 révélée par Apple :

Dans la troisième saison de « The Morning Show », l'avenir du réseau est remis en question et les loyautés sont poussées au bord du gouffre lorsqu'un titan de la technologie s'intéresse à l'UBA. Des alliances inattendues se forment, les vérités privées sont armées et tout le monde est forcé de confronter ses valeurs fondamentales à la fois dans et hors de la salle de presse. Avec Witherspoon et Aniston, la distribution de la troisième saison étoilée est dirigée par Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie et Julianna Margulies.

Apple rappelle que la deuxième saison de "The Morning Show" a reçu des nominations aux Emmy Awards pour la meilleure actrice dans une série dramatique, Reese Witherspoon ; le meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique, Billy Crudup, qui a également remporté le prix pour la première saison ; et la meilleure actrice invitée dans une série dramatique, Marcia.



Rendez-vous dès le 13 septembre pour retrouver la saison 3 de The Morning Show en exclusivité mondiale sur Apple TV+. On a vraiment hâte de voir les nouveaux épisodes, surtout après la fin de la saison 2 !