Apple TV+ dévoile la bande-annonce de la quatrième et dernière saison de Servant

C'est l'une des séries qui fait briller Apple TV+ depuis plus de 2 ans, Servant va bientôt se conclure avec sa quatrième saison qui démarrera le vendredi 13 janvier 2023 au rythme d'un épisode par semaine. À un peu plus d'un mois de la dernière saison, Apple dévoile les premières images de Servant dans le cadre d'une bande-annonce croustillante et remplie de rebondissements !

Voici la bande-annonce de la saison 4 de Servant

Profiter du succès, mais ne pas pousser l'histoire jusqu'à l'épuiser et faire fuir les abonnés, tel est l'objectif d'Apple TV+. La création originale a rencontré un bel exploit ces dernières années sur le service de streaming pommé, mais il est temps de conclure le programme et de partir la tête haute avec des audiences époustouflantes !



Dès le 13 janvier 2023 et jusqu'au 17 mars 2023, les abonnés Apple TV+ pourront retrouver en exclusivité mondiale les 10 prochains épisodes de Servant, la quatrième saison sera la dernière et l'équipe de production a mis le paquet pour nous impressionner, il n'y a qu'à voir la bande-annonce pour s'en rendre compte.

Dans son communiqué de presse, voici ce que dit Apple à propos de la saison à venir :

Après la finale de la troisième saison pleine de suspense, la quatrième saison conclura le dernier chapitre de l'histoire de Turner à une conclusion épique et émotionnelle. La guerre de Leanne avec l'église des Saints-Saints s'amène, menaçant Spruce Street, la ville de Philadelphie et au-delà. Pendant ce temps, la famille Turner brisée doit non seulement faire face à la menace croissante de Leanne, mais aussi à la certaine réalité que Dorothy se réveille. Alors que la pierre brune de la famille Turner continue de s'effondrer, on répond enfin aux questions : qui est Leanne Grayson et qui est l'enfant dans leur maison ?

Les téléspectateurs de Servant retrouveront le casting habituel, autrement dit la présence de Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint.

À la production des épisodes à venir, on aura M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan, Jason Blumenthal, Taylor Latham, Larissa E. Michel, Steve Tisch et Todd Black.

Apple a confirmé que les studios Blinding Edge et Escape Artists seront aussi aux commandes de la production.



On a hâte de voir les prochains épisodes de Servant !

En espérant que la fin soit explosive comme on en a l'habitude avec les autres créations originales Apple.