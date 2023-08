Apple publie la bande-annonce officielle de la saison 3 de la série The Morning Show

Vous avez adoré la première et la deuxième saison de The Morning Show ? Bonne nouvelle, la série est de retour sur Apple TV+ pour une troisième saison avec le casting habituel et de nouveaux acteurs qui rejoindront la série. À seulement quelques semaines de la publication des premiers épisodes, Apple dévoile la bande-annonce officielle !

Saison 3 de The Morning Show, la bande-annonce officielle

Le duo de star Jennifer Aniston et Reese Witherspoon va bientôt être de retour sur Apple TV+ dans la troisième saison de la célèbre et incontournable série : The Morning Show. Dans un communiqué de presse récemment mis en ligne, Apple a dévoilé une courte synopsis pour cette nouvelle saison :

Dans la troisième saison de « The Morning Show », l'avenir du réseau est remis en question et les loyautés sont poussées au bord du gouffre lorsqu'un titan de la technologie s'intéresse à l'UBA. Des alliances inattendues se forment, les vérités privées sont armées et tout le monde est forcé de confronter ses valeurs fondamentales à la fois dans et hors de la salle de presse.

Dans le casting de la troisième saison, Apple a ajouté trois nouveaux acteurs, on retrouvera Jon Hamm (Mad Men), Nicole Beharie (Shame) ainsi que Julianna Margulies (The Good Wife). On retrouvera toujours Billy Crudup, Mark Duplass, Greta Lee, Julianna Margulies, Karen Pittman ou encore Nestor Carbonell.



"The Morning Show" est produit et réalisé par Michael Ellenberg via Media Res, avec la participation de Aniston et Kristin Hahn via Echo Films, ainsi que celle de Witherspoon et Lauren Neustadter via Hello Sunshine. Mimi Leder est productrice exécutive et réalisatrice.