Apple TV+ : la série The Morning Show aura une 4e saison

C'est l'une des séries qui a été présentes dès le lancement d'Apple TV+, c'est aussi l'un des contenus qui a permis de faire connaître le service de streaming dans le monde entier. Apple vient de donner son feu vert pour l'écriture et le tournage d'une quatrième saison de la série "The Morning Show", toutefois, tout n'est pas encore bouclé !

La saison 4 serait bien prévue

Actuellement, les abonnés Apple TV+ ont accès à l'intégralité de la saison 1 et 2 de la série The Morning Show, la 3e saison débarquera cette année au cours du dernier trimestre. Selon un récent article de Deadline, la direction d'Apple ne veut pas voir la série se terminer aussi rapidement, l'objectif serait de poursuivre le programme avec une 4e saison (et pourquoi pas une saison 5). Les négociations entre Apple et le duo Aniston/Witherspoon auraient commencé depuis plusieurs semaines.



Au-delà de l'aspect financier qui sera certainement l'un des enjeux majeurs pour le renouvellement du contrat, il n'est pas à exclure que les deux actrices souhaitent également avoir l'assurance que la suite de l'histoire soit vraiment pertinente et intéressante. Comme le reste du casting de la série, personne ne veut que le concept se fatigue et que les abonnés Apple TV+ abandonnent progressivement la série à cause d'épisodes répétitifs et lassants.

Au-delà d'être actrices principales, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sont aussi productrices exécutives de la série, ce qui signifie qu'il sera difficile de continuer si l'une comme l'autre ne désire pas poursuivre l'aventure.

Pour rappel, leurs contrats s'arrêtent officiellement à la fin de la 3e saison, libre à elles d’avancer ou non avec Apple sur la série The Morning Show. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les deux actrices sont très demandées sur d'autres projets.



Jennifer Aniston travaille en ce moment sur une comédie avec Julia Roberts pour Amazon Prime Vidéo et Reese Witherspoon est présente en parallèle sur la saison 1 et 2 de la série All Stars, un projet également mené par Amazon.