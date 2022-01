Apple TV+ : la série à succès The Morning Show est renouvelée pour une 3e saison

Il y a 5 heures

Vidéo

Julien Russo

Présente dans le catalogue depuis le lancement d'Apple TV+, la série The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon est renouvelée pour une troisième saison. Apple vient de donner son feu vert et l'a officialisé dans un récent communiqué de presse. Les fans de la série vont être heureux... Surtout après le dernier épisode rempli de rebondissements !

The Morning Show saison 3,

c'est validé

Pour le plus grand plaisir des abonnés Apple TV+, la firme de Cupertino a donné son accord pour l'écriture et le tournage de nouveaux épisodes de la série The Morning Show.

Après une première saison qui a permis d'attirer une tonne d'abonnés et de faire connaître Apple TV+ dans le monde entier, une seconde saison qui a abordé les sujets d'actualité comme la Covid-19. Apple nous réserve maintenant une troisième saison avec probablement de nombreuses surprises et une histoire toujours aussi captivante !



La troisième saison aura Charlotte Stoudt comme showrunner et productrice, une talentueuse créatrice de contenus à qui l'on doit des programmes comme Homeland ou encore House of Cards.

Kerry Ehrin qui a été showrunner pour la première et la seconde saison sera encore présente, mais uniquement en tant que consultante.



Dans son communiqué, Apple se félicite de créer un nouvel accord global pluriannuel avec Charlotte Stoudt qui travaillera sur la troisième saison de The Morning Show, mais aussi sur d'autres créations originales Apple dans un avenir proche.

La productrice a déclaré :

Je suis ravi de m'associer à Apple TV+ et à « The Morning Show ». La distribution, dirigée par les phénoménales Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, est vraiment à tomber. Kerry, Mimi et Michael, ainsi que les équipes de Media Res, Hello Sunshine et Echo Films, ont créé un monde irrésistible tout aussi délicieux et provocateur.

S'il est pour l'instant trop tôt pour avoir une synopsis, on peut tout de même entendre le discours ambitieux de Matt Cherniss le responsable de la programmation d'Apple TV+ :

Il a été passionnant de voir « The Morning Show » aller de force en force au cours des deux dernières saisons, en explorant des intrigues d'actualité qui ont résonné auprès du public du monde entier tout en étant incroyablement addictif et divertissant. Nous sommes ravis de voir où Charlotte emmènera ces personnages extraordinaires dans la troisième saison et de regarder la magie que Jennifer, Reese et notre casting impressionnant continuent d'apporter au monde captivant de la télévision du matin.

Préparez-vous à la suite de l'aventure The Morning Show. Si vous n'avez pas encore regardé cette incroyable série Apple TV+, vous avez encore le temps de vous rattraper. Vous pouvez retrouver la première et la seconde saison de la série en intégralité.

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.



Source