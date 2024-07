Apple TV+ : la série For All Mankind est renouvelée pour une 5e saison

Présente dans le catalogue dès le lancement d'Apple TV+, la série For All Mankind est renouvelée pour une cinquième saison. Face aux excellentes audiences et critiques, Apple a jugé que le renouvellement n'était rien d'autre qu'une décision logique. Dans un communiqué de presse, la firme de Cupertino a aussi mentionné l'arrivée prochaine d'un spin-of baptisé "Star City" qui reprendra l'univers de For All Mankind. Apple a choisi de surfer sur les tendances des spin-of comme on a pu en voir avec la série The Walking Dead ou encore de la Casa de Papel.

Apple TV+ a confirmé aujourd'hui le renouvellement de sa série à succès "For All Mankind" pour une cinquième saison. Depuis son lancement, la série s'est distinguée comme l'un des contenus les mieux écrits du petit écran, explorant des scénarios où les événements de la course à l'espace se déroulent différemment. Suite à son succès continu, les créateurs Ronald D. Moore, Matt Wolpert et Ben Nedivi étendent maintenant leur univers créatif avec "Star City", une série dérivée qui plongera les abonnés Apple TV+ dans le programme spatial soviétique.



"Star City", également produite par Sony Pictures Television pour Apple TV+, promet d'être un thriller intense. Située au cœur d'une histoire alternative où l'Union soviétique a réussi à envoyer le premier homme sur la lune, la série explorera la vie des cosmonautes, ingénieurs et officiers de renseignement engagés dans cette version fictive du programme spatial. Les abonnés peuvent s'attendre à un mélange captivant de suspense et de drame historique revisité.

Les deux séries bénéficieront de l'expertise de leurs producteurs exécutifs, qui incluent des figures reconnues telles que Maril Davis, David Weddle, Bradley Thompson, Seth Edelstein, et Kira Snyder, tous associés à Tall Ship Productions. Cette équipe garantit la continuité de l'ingéniosité et de l'authenticité qui caractérisent "For All Mankind".

À quoi s'attendre pour la saison 5 de For All Mankind ?

Dans son communiqué de presse, Apple a donné un avant-goût des prochains épisodes à venir. La dernière saison de "For All Mankind" nous emmènera en 2003, huit ans après les événements de la troisième saison, avec une intrigue centrée sur l'exploitation minière d'astéroïdes et les dynamiques politiques sur une base martienne internationale.



Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+, a déclaré :

À chaque nouvelle saison, « For All Mankind » continue de construire un monde fascinant et de capter le public mondial grâce à une narration de haute qualité qui a été si habilement développée par Ron, Matt et Ben. Il y a tellement de choses à explorer, et nous, avec nos partenaires chez Sony, avons hâte de plonger dans ce prochain chapitre de l'univers captivant « For All Mankind »

Pour le moment, aucune date n'a été communiquée quant à la disponibilité de la saison 5 de For All Mankind et concernant le lancement du spin-of "Star City". On espère de nouvelles informations à venir rapidement !



