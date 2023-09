La série For All Mankind est de retour sur Apple TV+ pour une 4e saison dès le 10 novembre

C'est probablement l'un des plus gros succès depuis la création d'Apple TV+, la série For All Mankind va bientôt être de retour pour une quatrième saison en exclusivité sur Apple TV+. À l'occasion de l'arrivée imminente de nouveaux épisodes, Apple a partagé la première bande-annonce officielle, on y retrouve les acteurs habituels, mais aussi de nouvelles têtes.

For All Mankind est de retour le

10 novembre

Vous avez apprécié For All Mankind ? Bonne nouvelle, la série est sur le point de revenir pour une quatrième saison sur Apple TV+, dès le 10 novembre. Comme l'explique Apple dans son communiqué, la nouvelle saison sera composée de 10 épisodes qui seront ajoutés au rythme d'un nouvel épisode par semaine chaque vendredi. La quatrième saison sera disponible dans sa totalité le vendredi 12 janvier 2024, autant dire qu'il va falloir s'armer de patience si vous voulez voir tous les épisodes d'un coup.



Pour les épisodes à venir, on retrouvera le duo Joel Kinnaman dans le rôle d'Edward Baldwin et Shantel VanSanten qui continuera d'incarner Karen Baldwin. Apple mentionne aussi la présence de Wrenn Schmidt (Elementary), Krys Marshall (Shameless US), Edi Gathegi (StartUp), Cynthy Wu (Acharnés) ou encore Coral Peña (The Resident). Pour les nouveaux acteurs, Apple ne développe pas les noms qui ont rejoint le casting de la quatrième saison.

En plus de la bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous, Apple a également partagé une rapide synopsis pour la suite de l'histoire incroyable que raconte la série For All Mankind :

Au cours des huit années qui se sont écoulées depuis la troisième saison, Happy Valley a rapidement étendu son empreinte sur Mars en transformant d'anciens ennemis en partenaires. En 2003, le programme spatial s'est concentré sur la capture et l'exploitation d'astéroïdes extrêmement précieux et riches en minéraux qui pourraient changer l'avenir de la Terre et de Mars. Mais les tensions qui couvent entre les résidents de la base internationale qui s'étend désormais à perte de vue menacent de réduire à néant tout ce qu'ils ont entrepris.

Rendez-vous le 10 novembre pour découvrir le premier épisode de la saison 4 de For All Mankind. Apple TV+ est disponible au tarif de 6,99€/mois sans engagement, vous pouvez profiter de 7 jours d'essai en souscription directe auprès d'Apple. Les abonnés Canal+ bénéficient d'Apple TV+ gratuitement dans leur offre.