Apple TV+ partage des détails croustillants sur la saison 2 de la série Foundation

Vous avez adoré Foundation sur Apple TV+ ? Vous êtes loin d'être le seul, suite à son succès auprès des abonnés, la série de science-fiction créée par David S. Goyer et Josh Friedman va bientôt faire son grand retour avec 10 nouveaux épisodes dans le cadre d'une seconde saison. Apple a décidé aujourd'hui de nous donner un petit aperçu de ce qui va se passer dans les épisodes à venir !

La saison 2 de Foundation arrive bientôt

Apple TV+ n'a toujours pas dévoilé de date officielle pour le lancement de la saison 2 de Foundation, mais le service de streaming a quand même révélé plusieurs images inédites dans un teaser mis en ligne il y a plus d'une heure sur YouTube !

Pour rappel, Foundation met en avant un groupe d'exilés qui se donnent pour objectif de sauver l'humanité et reconstruire une civilisation en pleine chute de l'Empire galactique.



Le casting comprend Jared Harris (Dr Hari Seldon), Lou Llobell (Gaal Dornick), Leah Harvey (Salvor Hardin), Laura Birn (Demerzel), Terrence Mann (Frère Dusk), Cassian Bilton (Frère Dawn) et Alfred Enoch (Raych) qui a remporté un SAG Award et a été nommé pour un Emmy.

Foundation est une série produite par Skydance Television suite à un contrat passé avec Apple, elle a été publiée pour la première fois dans le catalogue d'Apple TV+ en septembre 2021. Skydance a profité de 2022 pour tourner les 10 prochains épisodes, comme à son habitude, le studio de production a pris son temps et a mis ses meilleurs éléments pour nous en mettre plein les yeux !



Dès que nous aurons la synopsis ainsi que la bande-annonce officielle de la saison 2 de Foundation, vous serez bien évidemment les premiers au courant. Restez attentif, ça peut évoluer dans les mois à venir.