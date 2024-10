Apple TV+ partage la bande-annonce de la saison 2 de la série "The Big Door Prize"

Vous avez apprécié la comédie "The Big Door Prize" sur Apple TV+ ? Bonne nouvelle, cette série à l'histoire fantastique et surprenante va bientôt faire son grand retour dans le cadre d'une deuxième saison. Face aux bonnes audiences et aux critiques positives sur ce programme, Apple avait donné son feu vert il y a quelques mois pour l'écriture et le tournage de la deuxième saison.

The Big Door Prize, la saison 2 arrive bientôt en exclusivité sur Apple TV+

Apple TV+ a récemment partagé la bande-annonce de la deuxième saison de "The Big Door Prize", cette série, qui a fait ses débuts avec une première saison saluée pour son originalité et sa profondeur, revient pour explorer davantage les mystères et les dilemmes humains à travers le prisme fascinant de la machine Morpho.



Le premier épisode de la saison 2 sera diffusé dès le mercredi 24 avril, cette date marquera le début d'une saison qui s'étendra sur 10 épisodes. La bonne nouvelle, c'est que les trois premiers épisodes seront disponibles dès le jour du lancement, avec un nouvel épisode diffusé chaque mercredi jusqu'au 12 juin 2024.

La deuxième saison s'aventurera plus profondément dans les conséquences de l'existence de la machine Morpho sur les résidents de Deerfield. Elle promet de confronter chaque personnage à des choix cruciaux sur leur avenir, leurs relations et leurs aspirations, tout en questionnant la nature même de la Morpho et ses implications.



Au niveau du casting, on verra le retour de talents tels que Chris O'Dowd, Gabrielle Dennis et Ally Maki, tandis que de nouvelles têtes, comme Justine Lupe (Succession et Shameless) ainsi qu'Aaron Roman Weiner (The Americains et Blue Bloods), se joindront à cette saison, ajoutant de la profondeur et de nouveaux dynamismes à l'histoire.



Comme le rappel le communiqué de presse d'Apple, la série est le fruit d'une collaboration entre Skydance Television et CJ ENM/Studio Dragon, avec une équipe de production exécutive incluant des noms prestigieux du milieu. Les réalisateurs de cette saison, parmi lesquels figurent Steven Tsuchida (Dear White People) et Heather Jack (Let's Go Luna!), promettent d'apporter leur vision unique à chaque épisode.