Apple TV+ : voici la bande-annonce de la 2e saison de la série "Jane"

Parmi les programmes originaux pour la famille, on retrouve depuis un certain temps la première saison de "Jane", une série qui met en avant une jeune fille de 9 ans qui fait tout son possible pour sauver les animaux en voie de disparition. Face au succès du programme auprès de la jeunesse, Apple a décidé de renouveler sa série pour une deuxième saison !

Voici les premières images de la saison 2 de Jane

Apple TV+ vient de mettre en ligne la bande-annonce de la deuxième saison de "Jane", la série primée par un Emmy Award et inspirée par la vie et le travail du Dr. Jane Goodall, une éminente éthologue, écologiste et figure emblématique de la conservation de la nature.



"Jane" se distingue par son inspiration profonde tirée des réalisations du Dr. Jane Goodall, qui n'est autre que la fondatrice de l'Institut Jane Goodall et messagère de la paix des Nations Unies. Sa vie dédiée à la compréhension et à la protection des chimpanzés en Afrique sert de toile de fond puissante à cette série captivante.

La deuxième saison, produite par J.J. Johnson (connu pour son travail sur Endlings et Ghostwriter), en collaboration avec Sinking Ship Entertainment et le Jane Goodall Institute, promet de plonger les spectateurs dans des aventures encore plus immersives et éducatives. Comprenant cinq épisodes, cette nouvelle saison fera ses débuts mondiaux sur Apple TV+ le vendredi 19 avril.



La série met en vedette la jeune Ava Louise Murchison dans le rôle de Jane Garcia, une passionnée d'écologie de 9 ans, qui aux côtés de son meilleur ami David, joué par Mason Blomberg, et d'un chimpanzé nommé Greybeard, nous entraîne dans des aventures captivantes. Au-delà du divertissement, "Jane" a une mission claire : inspirer les enfants et leurs familles à se soucier de la protection des animaux sauvages et de l'environnement, en s'appuyant sur les enseignements et la philosophie du Dr. Goodall.



Le Dr. Jane Goodall elle-même a mentionné l'importance de "Jane" pour encourager les jeunes à prendre des mesures concrètes afin de préserver leur monde. Elle espère que cette série incitera plus de jeunes à se passionner pour la cause animale et environnementale.



Rendez-vous dès le 19 avril pour découvrir de nouveaux épisodes de Jane en exclusivité mondiale sur Apple TV+. À noter qu'Apple précise que la deuxième saison sera composée de cinq épisodes, il n'est pas spécifié dans le communiqué de presse si le rythme sera celui auquel on a l'habitude : un épisode par semaine ou si tous les épisodes seront disponibles directement.