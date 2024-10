Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série « Time Bandits »

Dans un communiqué de presse, Apple a dévoilé aujourd’hui une nouvelle création originale qui débarquera dans son catalogue au cours du mois de juillet. Ce nouveau contenu qui s’appelle « Time Bandits » promet d’être plein de rebondissements avec un casting convaincants sur le papier et à l’écran !

Découvrez « Time Bandits » la dernière création originale Apple

Apple TV+ continue d’élargir son catalogue avec une nouvelle série prometteuse, « Time Bandits », dont la bande-annonce vient d’être dévoilée. Adaptée du film culte du même nom, cette série d’aventure comique en live-action promet d’emmener les téléspectateurs dans un voyage épique à travers le temps.



La série « Time Bandits » est une adaptation télévisée du célèbre film, orchestrée par les talentueux créateurs Jemaine Clement, Iain Morris et Taika Waititi. La production n’est pas assurée par Apple Studios, mais par des studios populaires comme Paramount Television Studios, Anonymous Content’s AC Studios et MRC, ce qui promet une qualité de réalisation élevée.

À quoi s’attendre ?

L’histoire suit Kevin, un passionné d’histoire de 11 ans, qui se retrouve à voyager à travers le temps avec un groupe de voleurs. Leur mission est de sauver les parents de Kevin et (au passage) le monde entier. Lisa Kudrow joue le rôle du guide de l’équipage, apportant son charme et son talent à la série. Ensemble, ils affrontent des forces maléfiques tout en explorant différentes périodes historiques telles que Stonehenge, le Cheval de Troie, l’époque préhistorique, le Moyen Âge, l’Âge de Glace, les civilisations anciennes et la Renaissance de Harlem.

Un casting étoilé

La série réunit un casting impressionnant, avec :

Lisa Kudrow (Friends, The Comeback)

Kal-El Tuck (Umbrella Academy, The Christmas Chronicles)

Tadhg Murphy (Black Sails, Vikings)

Roger Jean Nsengiyumva (Tomb Raider, Sixteen)

Rune Temte (Captain Marvel, Eddie the Eagle)

Charlyne Yi (House, Paper Heart)

Rachel House (Hunt for the Wilderpeople, Thor: Ragnarok)

Kiera Thompson (Martyrs Lane, His Dark Materials)

James Dryden (Tin Star, The Reckoning)

Felicity Ward (The Inbetweeners 2, Wakefield)

Francesca Mills (Harlots, The Witcher: Blood Origin)

Imaan Hadchiti (Little People Big World, As I Am)

Les créateurs Jemaine Clement et Taika Waititi feront également des apparitions spéciales, ajoutant une touche supplémentaire d’humour et de créativité.



Les producteurs exécutifs de la série comprennent Jemaine Clement, Iain Morris, Taika Waititi, Garrett Basch, Tim Coddington et Jane Stanton pour Handmade Films. Clement, Morris et Waititi occupent également des rôles multiples en tant que co-showrunners, scénaristes et réalisateurs de certains épisodes.



La série fera ses débuts le mercredi 24 juillet 2024 avec la diffusion des deux premiers épisodes en exclusivité mondiale sur Apple TV+. Par la suite, deux nouveaux épisodes seront disponibles chaque mercredi jusqu’au 21 août 2024, portant le total à dix épisodes.