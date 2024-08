Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série "Présumé innocent" avec Jake Gyllenhaal

Après avoir révélé la docu-série explosive Hollywood Con Queen qui sera diffusée en avant-première le 8 mai sur Apple TV+, la firme de Cupertino continue ses communiqués de presse avec l'annonce de la date de lancement et la bande-annonce de "Présumé innocent". Cette nouvelle série avec Jake Gyllenhaal arrive bientôt en exclusivité sur le service de streaming. Découvrez-la plus en profondeur !

Présumé innocent, les premières images dans une bande-annonce

Apple TV+ vient de dévoiler la bande-annonce de sa nouvelle série limitée "Présumé Innocent", un programme qui met en vedette Jake Gyllenhaal que vous avez pu apercevoir dans des films comme Spider-Man : Far From Home ou encore Brothers. Cette série en huit épisodes est basée sur le roman éponyme de Scott Turow, un best-seller du New York Times, qui plonge les spectateurs au cœur d'un thriller juridique captivant.



"Présumé Innocent" arrivera sur les écrans dès le mercredi 12 juin, avec une diffusion des deux premiers épisodes suivie d'un nouvel épisode chaque mercredi jusqu'au 24 juillet.

Un casting étoilé

Autour de Jake Gyllenhaal, on retrouve des acteurs de renom tels que Ruth Negga (Preacher), Bill Camp (The Night Of), O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale), Chase Infiniti, Elizabeth Marvel (House of Cards), Nana Mensah (13 Reasons Why), Renate Reinsve (Julie), Peter Sarsgaard (Garden State) et Kingston Rumi Southwick qui complètent ce casting étoilé. Derrière la caméra, la série bénéficie de l'expertise de producteurs exécutifs renommés tels que J.J. Abrams de Bad Robot Productions et David E. Kelley, qui est également le showrunner.



La série trace le portrait de Rusty Sabich, un homme dont la vie est bouleversée lorsqu'il se retrouve suspecté du meurtre d'un collègue. Ce drame juridique explore des thèmes profonds comme l'obsession, le sexe, la politique et le pouvoir, ainsi que les limites de l'amour familial et conjugal. Tandis que Rusty lutte pour préserver sa famille et sa carrière, les abonnés Apple TV+ découvriront les sombres secrets et les dilemmes moraux qui ponctuent son parcours.



La bande-annonce, intense et prometteuse, est d'ores et déjà disponible pour donner un premier aperçu de l'atmosphère et du suspense que "Présumé Innocent" s'apprête à offrir.

