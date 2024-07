Apple TV+ annonce une docu-série explosive : Hollywood Con Queen

"Hollywood Con Queen" retrace l'histoire incroyable de l'une des plus grandes escroqueries de Tinseltown et sera diffusé en avant-première le 8 mai sur Apple TV+.



"Hollywood Con Queen" est basée sur le reportage original de Scott Johnson, journaliste d'investigation chevronné, pour The Hollywood Reporter.

Une affaire retentissante

Apple TV+ a annoncé la commande d'une nouvelle série documentaire en trois parties, "Hollywood Con Queen", du réalisateur Chris Smith, lauréat d'un Emmy Award ("Tiger King", "Fyre", "100 Foot Wave"). Basée sur le reportage original du journaliste d'investigation Scott Johnson et sur son livre publié par Harper Collins, "Hollywood Con Queen : The Hunt for an Evil Genius", la docu-série explore l'histoire rocambolesque qui se cache derrière l'une des plus grandes escroqueries d'Hollywood. La série devrait être lancée mondialement sur Apple TV+ le 8 mai 2024.

Une mystérieuse figure surnommée "Con Queen" se fait passer pour les femmes les plus puissantes de l'industrie, attirant des victimes sans méfiance en Indonésie avec la promesse d'une opportunité de carrière qui changera leur vie. Les victimes de la "Reine de l'escroquerie" épuisent leurs finances personnelles à la recherche d'une grande chance, tout en étant exploitées dans un jeu psychologique pervers qui s'étend sur toute la planète. L'escroquerie finit par attirer l'attention de Johnson, journaliste d'investigation chevronné du Hollywood Reporter, et de Nicole Kotsianas, détective privée dévouée, anciennement de K2 Integrity, qui partent à la recherche de la vérité et découvrent une histoire plus étrange qu'ils n'auraient pu l'imaginer.

"Hollywood Con Queen" est produite pour Apple TV+ par Library Films, avec Smith en tant que réalisateur et producteur exécutif aux côtés du producteur exécutif Ben Anderson. Johnson est producteur consultant.

En attendant le mois prochain, vous pouvez retrouver Argylle, Sugar et autre Palm Royale, en attendant Dark Matter, notamment.