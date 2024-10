Le film Argylle débarque sur Apple TV+ le 12 avril partout dans le monde (sauf en France)

Après un succès plus que mitigé au cinéma, le film Argylle qui rassemble à l'écran Bryan Cranston, Sam Rockwell, Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena ou encore Bryce Dallas Howard va bientôt débarque en exclusivité sur Apple TV+. La firme de Cupertino a annoncé dans un communiqué de presse que le film arrivera au cours du mois d'avril pour les abonnés de son service de streaming.

Argylle sur Apple TV+

Dès le 12 avril, les abonnés Apple TV+ pourront retrouver en exclusivité le film d'action-comédie "Argylle". Réalisé par le talentueux Matthew Vaughn, ce film sera disponible dans le monde entier, sauf en France. La réglementation française sur la chronologie des médias empêche sa diffusion immédiate, la loi oblige les acteurs comme Apple à appliquer une attente de 15 mois après la sortie en salle pour les films avant leur disponibilité sur les services de streaming par abonnement comme Apple TV+.

Heureusement, il existe toujours les VPN, si vous possédez un VPN avec un Apple ID dans un autre pays, vous pourrez accéder au film Argylle en 4K sans aucun problème (à condition d'être abonné Apple TV+).



"Argylle" a rapidement conquis le cœur des spectateurs grâce à son intrigue captivante et son casting étoilé. Le film raconte les péripéties d'Elly Conway, interprétée par Bryce Dallas Howard, une auteure solitaire et passionnée de chats, qui avec l'aide de l'espion Aidan, joué par Sam Rockwell, découvre que ses romans révèlent les activités secrètes d'une véritable organisation d'espionnage. Henry Cavill complète ce trio dynamique dans le rôle d'Argylle, l'agent secret au centre du scénario.

Au-delà ses trois têtes d'affiche, "Argylle" brille par son impressionnant casting secondaire, incluant des noms comme John Cena, Ariana Debose, Richard E. Grant, Dua Lipa, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Sofia Boutella et Samuel L. Jackson. Chacun apporte sa touche unique à l'univers riche et vibrant du film.



"Argylle" est le fruit d'une collaboration entre Apple Studios et Marv Films, avec Cloudy et Universal Picture participant également au projet. Rendez-vous dès le 12 avril sur Apple TV+ (hors France) pour profiter du film Argylle en qualité 4K et Dolby Atmos pour une meilleure immersion.

