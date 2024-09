Apple TV+ : la série Apple "Les Gouttes de Dieu" débarque ce soir sur France 2

Après la série "Défendre Jacob" diffusée sur TF1, c'est au tour de la série "Les Gouttes de Dieu" d'obtenir une distribution en dehors du catalogue d'Apple TV+. Ce soir à 21h12, France 2 va diffuser les deux premiers épisodes de la série franco-japonaise. C'est une victoire pour Apple qui arrive à offrir une belle visibilité à ses créations originales.

Les Gouttes de Dieu sur France 2

Vous avez regardé le programme TV de ce soir et vous avez remarqué un détail assez surprenant ? En effet, France 2 a décidé de commencer la diffusion de la première saison de la série "Les Gouttes de Dieu", un contenu censé être exclusif à Apple TV+, mais qui ne l'est pas vraiment en réalité. Quand on observe de plus près les sociétés de production qui ont collaboré sur cette série, on retrouve des géants comme Legendary Entertainment, Adline Entertainment, puis on aperçoit Apple Studios et... France Télévisions.



Le groupe France Télévision a participé au financement et à la production de la série, ce qui signifie qu'un accord a été signé entre Apple et le groupe français, comme ça a été le cas avec TF1 pour "Défendre Jacob". Apple a eu l'exclusivité temporaire sur sa plateforme Apple TV+ et comme celle-ci est terminée (pour la première saison), France 2 a désormais le feu vert pour faire découvrir ce contenu extraordinaire et passionnant à ses téléspectateurs. Chose que s'empresse de faire la chaîne de TV dès ce soir !

Créée par Quoc Dang Tran et d'après le manga du même nom de Tadashi Agi et Shu Okimoto, "Les Gouttes de Dieu" est une série franco-japonaise multilingue qui raconte l'histoire de Camille, une jeune femme française qui découvre qu'elle est l'héritière de l'une des plus grandes collections de vin du monde. À la suite de la mort de son père, un célèbre œnologue, Camille doit concourir contre Issei Tomine, un jeune et talentueux œnologue japonais, pour prouver sa connaissance et sa passion pour le vin afin de remporter l'héritage. Cette série explore la culture viticole, les relations familiales complexes et la quête de soi à travers l'univers fascinant de l'œnologie.



La série a reçu un large succès de la part des fans et des critiques du monde entier. En France, la série a une note spectateurs de 4/5 sur AlloCiné et une note presse de 4,1/5, aux États-Unis, le programme a obtenu une note de 100% sur Rotten Tomatoes, ce qui est très rare pour une série.



Apple Studios a donné son feu vert ce mois-ci pour la deuxième saison, ce qui signifie que le déroulement sera normalement le même : la nouvelle saison sera disponible en exclusivité pendant plusieurs mois sur Apple TV+ puis sera diffusée sur France 2 au rythme de deux épisodes chaque lundi soir. Finalement, c'est une bonne stratégie pour Apple, car des millions de personnes vont découvrir la saison 1 de la série dès ce soir via France 2 et devront s'abonner sur Apple TV+ s'ils ne veulent pas attendre trop longtemps pour regarder la saison 2.