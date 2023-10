Apple TV+ : la série "Masters of the Air" avec Tom Hanks débarque en janvier 2024

Dans une volonté de toujours proposer de nouveaux contenus de différentes thématiques, Apple a annoncé aujourd'hui dans un communiqué de presse la série "Masters of the Air". Il s'agit d'un nouveau programme de Steven Spielberg avec en tête d'affiche le célèbre acteur Tom Hanks accompagné de Gary Goetzman.

Rendez-vous le 26 janvier 2024

Apple TV+ vient de révéler les premières images de sa nouvelle série dramatique, "Masters of the Air", qui mettra en lumière l'histoire réelle de bombardiers américains durant la Seconde Guerre mondiale. Attendue pour le 26 janvier 2024, cette série limitée de 9 épisodes est une création ambitieuse qui réunit des talents reconnus tels que Steven Spielberg, Tom Hanks, et Gary Goetzman, le trio déjà derrière les célèbres productions "Band of Brothers" et "The Pacific".



L'intrigue, basée sur le livre éponyme de Donald L. Miller, suivra les hommes du 100th Bomb Group, surnommés "Bloody Hundredth", dans leurs périlleuses missions de bombardement sur le territoire nazi. Outre la reconstitution des batailles aériennes, la série se propose d'explorer le tribut émotionnel et psychologique payé par ces jeunes soldats face aux horreurs de la guerre.

Le casting de la série comprend des noms comme Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann et Barry Keoghan, tous nominés aux Oscars. Ce drame historique, produit par Spielberg via Amblin Television, et Hanks et Goetzman pour Playtone, promet d'être une véritable plongée dans un chapitre sombre, mais héroïque de l'histoire mondiale, depuis les paisibles campagnes du sud-est de l'Angleterre jusqu'aux sinistres camps de prisonniers de guerre allemands.



Dans le communiqué d'Apple, le producteur exécutif Gary Goetzman exprime l'enthousiasme de l'équipe à l'idée de rendre hommage aux courageux aviateurs de la 8e Force aérienne américaine à travers cette œuvre. "Masters of the Air" est une occasion pour Apple TV+ de démontrer sa capacité à offrir des contenus historiques poignants et visuellement époustouflants, une aventure que les abonnés de la plateforme pourront découvrir en début d'année prochaine.

Avec un tel héritage et une équipe de production de renom, "Masters of the Air" est sans doute l'une des séries les plus attendues de 2024.Les deux premiers épisodes seront diffusés en première, suivis d'un nouvel épisode chaque vendredi jusqu'au 15 mars 2024.