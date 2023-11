Apple présente la bande-annonce de la série "Masters of the Air" de Steven Spielberg et Tom Hanks

Parmi les créations originales Apple qui vont bientôt arriver dans le catalogue d'Apple TV+, on retrouve la série "Masters of the Air", un programme inédit et exclusif produit par Steven Spielberg et Tom Hanks. Cette nouvelle série qui avait été dévoilée n'avait pas encore de date ni de bande-annonce jusqu'à aujourd'hui !

Découvrez Masters of the Air

Apple TV+ vient de lever le voile sur la première bande-annonce de sa nouvelle série événement : "Masters of the Air". Prévue pour une sortie mondiale sur Apple TV+ le 26 janvier 2024, cette série limitée en 9 épisodes promet de captiver les abonnés avec une histoire intense et émotionnelle, centrée sur les exploits du 100th Bomb Group durant la Seconde Guerre mondiale.



"Masters of the Air" est le fruit d'une collaboration prestigieuse entre les géants du cinéma Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman, qui ont déjà marqué l'histoire avec des productions comme "Band of Brothers" et "The Pacific", leur vision collective est cette fois mise en mots par le scénariste John Orloff.

Le casting est tout aussi impressionnant, avec des talents tels que :

Austin Butler (Once Upon a Time in Hollywood)

Callum Turner (Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald)

Anthony Boyle (La Guerre des mondes)

Nate Mann

Rafferty Law (The Personal History of David Copperfield)

Barry Keoghan (Le Labyrinthe : Le Remède mortel)

Josiah Cross

Branden Cook

Ncuti Gatwa (Sex Education)

Chacun apportera sa contribution à cette fresque qui explore non seulement les exploits héroïques, mais aussi le coût psychologique et émotionnel de la guerre.



Produite par Apple Studios, Amblin Television et Playtone, "Masters of the Air" bénéficie également du soutien de producteurs exécutifs tels que Darryl Frank, Justin Falvey et Steven Shareshian, avec John Orloff en tant que producteur co-exécutif et Graham Yost en coproducteur exécutif.



La série est dirigée par un groupe de réalisateurs renommés comprenant Anna Boden (Captain Marvel), Ryan Fleck (Sugar), Cary Joji Fukunaga (True Detective), Dee Rees (Mudbound) et Tim Van Patten (Game of Thrones), ils offriront tous leur expertise unique pour créer une série qui s'annonce déjà comme incontournable pour les amateurs d'histoire, de drame et d'action.



Les abonnés Apple TV+ pourront découvrir les deux premiers épisodes dès le 26 janvier 2024, puis suivre le reste des épisodes à travers un nouvel épisode chaque vendredi, jusqu'au 15 mars 2024. Ce rythme hebdomadaire est la stratégie habituelle d'Apple pour maintenir le suspense et l'intérêt pour cette histoire adaptée du livre de Donald L. Miller.