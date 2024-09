Apple TV+ présente sa série "Franklin" en vidéo avec Michael Douglas

Apple TV+ a dévoilé aujourd'hui la bande-annonce de "Franklin", la prochaine série limitée en huit épisodes dont le rôle principal et la production exécutive sont assurés par Michael Douglas. La star américaine incarne Benjamin Franklin, le père fondateur des États-Unis.



"Franklin" sera diffusée en première mondiale sur Apple TV+ avec les trois premiers épisodes le vendredi 12 avril, suivis d'un nouvel épisode tous les vendredis jusqu'au 17 mai 2024.

Une nouvelle série à venir sur Apple

Basée sur le livre de Stacy Schiff, lauréate du prix Pulitzer, "A Great Improvisation : Franklin, France et la naissance de l'Amérique", "Franklin" explore l'histoire passionnante du plus grand pari de la carrière de Benjamin Franklin. En décembre 1776, Franklin est mondialement connu pour ses expériences électriques, mais sa passion et son pouvoir sont mis à l'épreuve lorsque, alors que le sort de l'indépendance américaine est en jeu, il s'embarque pour une mission secrète en France.

Comme le rappelle Apple dans son communiqué, À 70 ans, sans aucune formation diplomatique, Franklin convainc une monarchie absolue de soutenir l'expérience démocratique américaine. Grâce à sa renommée, à son charisme et à son ingéniosité, Franklin a su déjouer les espions britanniques, les informateurs français et les collègues hostiles pour mettre au point l'alliance franco-américaine de 1778 et le traité de paix avec la Grande-Bretagne en 1783.

La mission française de huit ans constitue le service le plus important rendu par Franklin à son pays. Les diplomates et les historiens la considèrent toujours comme la plus grande mission d'un ambassadeur dans l'histoire des USA, car sans l'aide de la France, l'Amérique n'aurait pas pu gagner la Révolution.



La série met également en vedette Noah Jupe ("A Quiet Place") dans le rôle de Temple Franklin, Thibault de Montalembert ("Call My Agent !") dans le rôle du comte de Vergennes, Daniel Mays ("Line of Duty") dans le rôle d'Edward Bancroft, Ludivine Sagnier ("Lupin") dans le rôle de Madame Brillon, Eddie Marsan ("Ray Donovan") dans le rôle de John Adams, Assaad Bouab ("Call My Agent ! ") dans le rôle de Beaumarchais, Jeanne Balibar ("Irma Vep") dans le rôle de Madame Helvetius et Théodore Pellerin ("Il y a quelqu'un dans votre maison") dans le rôle du Marquis de Lafayette.



Outre Michael Douglas, l'équipe créative comprend le scénariste et producteur exécutif Kirk Ellis ("John Adams"), ainsi que le scénariste et producteur exécutif Howard Korder ("Boardwalk Empire"). Le réalisateur Tim Van Patten ("Masters of the Air", "The Sopranos"), est à la fois réalisateur et producteur exécutif. Richard Plepler assure la production exécutive par l'intermédiaire d'EDEN Productions, Tony Krantz par l'intermédiaire de Flame Ventures, Philippe Maigret par l'intermédiaire d'ITV Studios America et Mark Mostyn assurent également la production exécutive, tout comme Schiff, auteur du livre. "Franklin" est une coproduction entre ITV Studios America et Apple Studios.



Pour finir, voici la bande-annonce de cette série qui s'annonce grandiose :