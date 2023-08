Apple TV+ présente la série "The Buccaneers" disponible le 8 novembre

Le mois de novembre va être chargé en ce qui concerne les productions originales Apple, alors que le film Napoleon va sortir fin novembre au cinéma puis sera disponible sur Apple TV+ en exclusivité mondiale, Apple nous prépare une autre surprise pour le même mois, la sortie de la série "The Buccaneers". Le géant californien a présenté le nouveau programme dans un communiqué de presse.

Découvrez la dernière série Apple

Dès le 8 novembre 2023, Apple va diffuser les trois premiers épisodes de la saison 1 de la série "The Buccaneers", un nouveau programme inédit dirigé par une équipe créative 100% féminine. La série sera écrite par Katherine Jakeways (I May Destroy You), réalisée par Susanna White (Un traître idéal) et produite par Beth Willis (Marriage).



Dans le casting de "The Buccaneers" on retrouvera Kristine Frøseth (The Society) dans le rôle principal, Alisha Boe (13 Reasons Why), Joe Totah (Champions), Imogen Waterhouse (Nocturnal Animals), Mia Threapleton (Shadows) ou encore Josh Dylan (Mamma Mia! Here We Go Again).

Voici comment Apple présente la première saison de "The Buccaneers" :

Les filles avec de l'argent, les hommes avec le pouvoir. De l'argent neuf, de vieux secrets. Un groupe de jeunes filles américaines amusantes explose dans la saison londonienne serrée des années 1870, donnant le coup d'envoi d'un affrontement culturel anglo-américain alors que le pays de la lèvre supérieure raide est infiltrée par un mépris rafraîchissant pour des siècles de tradition. Envoyés pour sécuriser les maris et les titres, les cœurs des boucaniers sont fixés sur beaucoup plus que cela, et dire "oui" n'est que le début...

Rendez-vous dès le mercredi 8 novembre 2023 pour la mise en ligne des 3 premiers épisodes qui dureront tous une heure environ. Au total, la première saison sera composée de 8 épisodes qui seront ajoutés au rythme d'un nouvel épisode par semaine à partir de la date de lancement. L'intégralité de la saison 1 de "The Buccaneers" sera disponible le 13 décembre 2023.



