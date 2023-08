Apple présente la série "Still Up", une comédie qui débarque le 22 septembre sur Apple TV+

Après avoir dévoilé une série américaine d'horreur qui arrivera début septembre dans le catalogue d'Apple TV+, la firme de Cupertino enchaîne aujourd'hui avec une autre annonce majeure : la révélation de la série "Still Up". Un nouveau contenu avec Antonia Thomas, la collègue chirurgienne du docteur Shaun Murphy dans la série Good Doctor !

Voici Still Up

Apple a présenté aujourd'hui dans un communiqué de presse sa nouvelle série "Still Up", une comédie qui proposera une première saison composée de 8 épisodes. Cette série est co-créée et écrit par Bryce Hart qui a participé à la série "Ten Percent" toujours en cours de production chez Amazon Prime Video. Dans son annonce, Apple n'a pas dévoilé de bande-annonce, mais on sait déjà qu'il s'agira d'une comédie (presque romantique) qui raconte l'histoire de deux insomniaques qui ne font que discuter par téléphone et par message nuit après nuit, mais qui ne se sont jamais rencontrés dans la vie réelle.



Pour accompagner Antonia Thomas de Good Doctor, Apple a sélectionné Craig Roberts, un acteur très populaire aux États-Unis (et aussi en Europe) qui a joué dans le film Nos pires voisins et das la saison 7 de la série Skins.

Still Up est une création originale du studio Various Artists Limited pour Apple TV+, autrement dit, Apple Studios n'a pas laissé son empreinte dans ce programme. À la production, on retrouve Paul Schlesinger (My Life in Film), Phil Clarke (Catastrophe) et Arabella McGuigan (Twisted Tales).



Apple explique que le lancement sur Apple TV+ aura lieu le vendredi 22 septembre, les abonnés pourront retrouver les trois premiers épisodes puis le rythme sera d'un nouvel épisode par semaine jusqu'à épuisement de la première saison qui aura lieu le 27 octobre. Suivant l'accueil du public, Apple verra après si Still Up a le droit ou non au renouvellement pour une seconde saison.



Source