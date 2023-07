Apple TV+ : la comédie "Flora and Son" avec Joseph Gordon-Levitt débarque le 29 septembre

Sur Twitter, le compte Apple Original Films vient de faire la promotion d'un nouveau contenu Apple exclusif qui va débarquer sur Apple TV+ à la fin du mois de septembre. Dans ce film inédit, vous retrouverez Joseph Gordon-Levitt que vous avez déjà pu voir dans des classiques comme Snowden ou Looper.

Flora and Son bientôt disponible

Une comédie-drame musicale débordante de charme et d'émotion va débarquer sur Apple TV+ dès le 29 septembre. "Flora and Son" se déroule dans des paysages irlandais, l'intrigue se concentre autour de Flora et de son fils adolescent Max, le duo se lance dans une aventure musicale émouvante, avec l'aide d'un professeur de guitare basé à Los Angeles, Jeff. À travers les notes et les accords, les liens se resserrent et les blessures commencent à guérir, créant une symphonie de joie, de rire et d'amour.



L'actrice Eva Hewson, connue pour ses performances remarquables dans "Bridge of Spies" et "Blood Ties", prête ses talents à l'interprétation du personnage de Flora. Son charme et son dynamisme apportent une touche d'authenticité à ce rôle complexe de mère célibataire essayant de faire de son mieux pour son fils.

L'acteur primé Joseph Gordon-Levitt, dont les performances dans "Inception", "The Dark Knight Rises" et la série Apple TV+ "Mr. Corman" ont été acclamées par la critique, incarne le rôle de Jeff, le professeur de guitare. Sa prestation promet d'être à la fois touchante et amusante, illustrant la manière dont la musique peut transcender les kilomètres et créer des connexions inattendues.



"Flora and Son" est le dernier chef-d'œuvre du scénariste et réalisateur John Carney, reconnu pour son travail sur "Modern Love" en tant que showrunner et producteur exécutif. Avec sa sensibilité artistique et son approche authentique, Carney a le don de créer des histoires qui résonnent avec le public et touchent le cœur.