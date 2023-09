La comédie "Flora and Son" est disponible sur Apple TV+

Apple TV+ diffuse depuis ce matin le dernier film du réalisateur et producteur indépendant John Carney, "Flora and Son", avec Eve Hewson dans le rôle de la mère Flora. Une comédie sur fond musical qui dépeint la relation compliquée entre une mère et son fils.

Flora and Son est disponible

Comme on peut s'y attendre avec John Carney, la musique joue un rôle central dans "Flora And Son". La mère, Flora, est désarçonnée par le comportement rebelle de son fils adolescent. De manière un peu désespérée, elle offre une guitare à Max et lui donne des leçons par l'intermédiaire d'un musicien autrefois connu à Los Angeles (joué par Joseph Gordon-Levitt vu dans "Inception", "The Dark Knight Rises" ou encore "Mr. Corman" ). La petite famille de Dublin se rapprochent alors grâce à la magie envoûtante de la musique.



Flora and Son a été très bien accueilli au festival du film de Sundance en début d'année. Apple a acquis les droits du film, et c'est pourquoi les abonnés peuvent en profiter sur Apple TV+.



À noter que l'actrice Eva Hewson fait ici sa deuxième apparition sur le service de streaming d'Apple après son rôle dans la comédie noire Bad Sisters.

Comment regarder Flora and Son

Vous pouvez regarder Flora and Son via l'application Apple TV sur tous les appareils Apple, pour peu que vous ayez un abonnement actif à Apple TV+. Pour tout nouveau client, la firme propose une période d'essai gratuite de sept jours. L'application Apple TV est également disponible sur les appareils Apple, Roku, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox et autres. Vous pouvez également regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.



Parmi les autres nouveaux titres bientôt diffusés sur Apple TV+ figurent la nouvelle série limitée Lessons in Chemistry avec Brie Larson et l'effrayante série documentaire The Enfield Poltergeist, juste à temps pour Halloween.



Apple TV+ propose désormais une bibliothèque de plus de 200 programmes originaux, films, séries et documentaires compris.