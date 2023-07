La saison 2 de la comédie policière The Afterparty est disponible sur Apple TV+

Comme annoncé au printemps dernier, Apple TV+ relance la série comique à succès The Afterparty, qui revient pour une deuxième saison. La série est centrée sur un mystère de type "whodunnit" ("Who [has] done it?", soit "Qui a fait ça ?"), mais avec une particularité : chaque épisode est raconté à travers un personnage et un genre cinématographique différents. Cela avait captivé les abonnés l'an passé.

Afterparty saison 2, c'est parti !

La deuxième saison de The Afterparty est une suite libre de l'histoire de la première saison, ce qui permet de regarder n'importe quel saison en premier.



La saison 2 voit le retour du personnage de Tiffany Haddish en tant qu'enquêteur principal, le détective Danner, ainsi que le couple Aniq et Zoe, joué par Sam Richardson et Zoe Chao. Cependant, le reste du casting de la saison 2 est entièrement nouveau et comprend des noms célèbres comme Zach Woods, Paul Walter Hauser, Elizabeth Perkins, Jack Whitehall, Ken Jeong et bien d'autres encore.



Lors du meurtre de la première saison, une célébrité avait été poussée d'un balcon lors d'une fête de réunion d'anciens élèves. Cette fois-ci, le meurtre a lieu pendant le mariage de la sœur de Zoe. Le mystère se dévoile au fil des dix épisodes, avec des genres tels qu'un thriller sensuel, une fable romantique, un casse à la Ocean's Eleven, etc.

Voici le synopsis partagé par les équipes d'Apple TV+ :

Dans la deuxième saison, un mariage est ruiné lorsque le marié est assassiné et que chaque invité devient suspect. Le détective Danner (interprétée par Tiffany Haddish) revient pour aider Aniq (Sam Richardson) et Zoë (Zoë Chao) à résoudre ce mystère. Les enquêteurs interrogeront les membres de la famille, les amants étoilés et les partenaires commerciaux, écoutant le récit du week-end de chaque suspect. Chacun d'entre eux apportera sa propre perspective et son propre style visuel à cette enquête complexe.

Comment regarder The Afterparty

Vous pouvez regarder The Afterparty exclusivement sur Apple TV+. Pour accéder à l'application, Apple TV, vous n'avez qu'à vous rendre sur des appareils tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Amazon Fire Stick, le dongle Roku, la PlayStation, la Xbox, les téléviseurs intelligents ou encore le site tv.apple.com.



Les deux premiers épisodes de la deuxième saison de The Afterparty sont diffusés aujourd'hui. Le reste de la saison de dix épisodes sera diffusé chaque semaine, le mercredi, jusqu'au 6 septembre.

Parmi les autres sorties notables à venir sur Apple TV+ ce mois-ci, citons une nouvelle saison de Foundation, une épopée de science-fiction, un documentaire sur la légende de la NBA Stephen Curry, ainsi qu'une comédie sur l'engouement pour les Beanie Babies des années 90, The Beanie Bubble.