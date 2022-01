C'est parti pour la série comique The Afterparty sur Apple TV+

Vidéo

Alban Martin

Les trois premiers épisodes de la série "The Afterparty" sont désormais disponibles en streaming sur Apple TV+. La série de Chris Miller et Phil Lord, saluée par la critique, est une comédie de type thriller avec une tournure cinématographique intéressante; chaque épisode affiche un angle de vue et un style visuel uniques.

The AfterParty : une série comique pour Apple TV+

Après le film À couteaux tirés avec Daniel Craig et Chris Evans sur Netflix et la série Only Murders in the Building de Hulu ayant également connu le succès l'année dernière, la comédie-thriller d'Apple se nomme The Afterparty.



The Afterparty se déroule lors d'une fête de retrouvailles de lycée, où Xavier, qui a réussi mais qui est insupportable, est retrouvé mort sur la plage (interprété par Dave Franco). Tiffany Haddish joue le rôle de la détective qui est envoyée pour comprendre exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, et déterminer qui a tué Xavier. Sam Richardson, Zoe Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilan Glazer, Jaime Demetriou complètent le casting des suspects potentiels.



La série débute aujourd'hui avec les trois premiers épisodes. Le reste de la saison, qui compte huit épisodes, sera diffusé chaque vendredi. Chaque épisode s'inspire d'un genre cinématographique différent : comédie romantique, comédie musicale, thriller, etc. Chaque épisode est également centré sur le point de vue d'un sujet, qui révèle chaque fois plus d'informations et d'indices, jusqu'à l'épilogue.

Comment regarder la série The Afterparty

Si vous n'avez pas encore de compte, Apple TV+ coûte 4,99 € par mois et fait partie de l'offre groupée Apple One. Vous pouvez également bénéficier d'un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux utilisateurs.



Évidemment, vous pouvez obtenir l'application Apple TV sur iPhone, iPad et Mac. Si vous n'avez pas de décodeur Apple TV, vous pouvez obtenir l'application sur de nombreux téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox et plus encore.



Date de sortie des épisodes de The Afterparty :

The Afterparty Episode 1 : 28 janvier 2022

The Afterparty Episode 2 : 28 janvier 2022

The Afterparty Episode 3 : 28 janvier 2022

L'épisode 4 de l'Afterparty : 4 février 2022

L'épisode 5 de l'afterparty : 11 février 2022

L'épisode 6 de l'afterparty : 18 février 2022

L'afterparty Episode 7 : 25 février 2022

L'épisode 8 de l'Afterparty : 4 mars 2022



Une nouvelle série intéressante, qu'en pensez-vous ?



Et pour finir, le trailer vidéo :