Apple TV+ dévoile la série comique « Government Cheese »

Apple TV+ a dévoilé un premier aperçu de « Government Cheese », avec l'acteur acclamé David Oyelowo non seulement dans le rôle principal mais aussi en tant que producteur exécutif. La série, composée de 10 épisodes, devrait être diffusée dans le monde entier le 16 avril 2025 sur la plateforme, les quatre premiers épisodes étant disponibles immédiatement, suivis de diffusions hebdomadaires tous les mercredis jusqu'au 28 mai 2025.

Découvrez la future série comique

L'histoire commence avec Hampton Chambers (Oyelowo) qui rentre chez lui après un séjour en prison, pour découvrir que sa famille, dirigée par sa femme Astoria (Missick) et leurs fils Einstein (Ellison) et Harrison (Di'Allo Winston), s'est transformée en une unité non conventionnelle pendant son absence. Son retour introduit des troubles inattendus dans leur mode de vie déjà unique.

Aux côtés d'Oyelowo, la série bénéficie d'un casting de qualité comprenant Simone Missick, Jahi Di'Allo Winston et Evan Ellison. Créé par Paul Hunter et Aeysha Carr, « Government Cheese » se déroule dans la vallée de San Fernando en 1969, présentant une vision surréaliste de la vie de famille où la famille Chambers poursuit ses rêves les plus ambitieux avec une touche de naïveté surnaturelle.



La série d'Apple présente également des acteurs comme Bokeem Woodbine, Jeremy Bobb, Louis Cancelmi, Julien Heron, Djilali Rez-Kallah, Louis Ferreira, Thomas Beaudoin, Kyle Mac, avec John Ortiz et Adam Beach faisant des apparitions.



"Government Cheese" est une production d'Apple Studios et de MACRO Television Studios. Hunter et Carr sont non seulement les auteurs et les producteurs exécutifs, mais aussi les co-showrunners. Hunter passe également derrière la caméra, réalisant la série. Le rôle de producteur exécutif d'Oyelowo se fait sous sa bannière Yoruba Saxon. Parmi les autres producteurs exécutifs figurent Charles D. King et Marta Fernandez de MACRO Television Studios, et Ali Brown de Ventureland. La prochaine série comique d'Apple rejoindra ainsi des programmes similaires comme The Afterparty.