Apple dévoile la série "Bad Monkey" avec Vince Vaughn (màj : trailer)

Parmi les créations originales Apple à retrouver cet été sur Apple TV+, il y a la série "Bad Monkey", un nouveau contenu qui vient d'être dévoilé dans un communiqué de presse. Apple nous donne des informations sur l'histoire, le casting et publie même les premières images de cette future série. Apple nous donne rendez-vous le 14 août pour découvrir la première saison. Voici à quoi s'attendre !

Découvrez Bad Monkey

Apple TV+ a annoncé aujourd'hui la sortie de sa nouvelle série "Bad Monkey", avec Vince Vaughn dans le rôle principal. La série sera disponible à partir du 14 août 2024 et se compose de 10 épisodes pour la première saison. Les deux premiers épisodes seront diffusés le 14 août, suivis d'un nouvel épisode chaque mercredi jusqu'au 9 octobre, le fameux rythme d'Apple pour vous inciter à conserver votre abonnement le plus longtemps possible !



"Bad Monkey" est basée sur le roman à succès de Carl Hiaasen. Vince Vaughn incarne Andrew Yancy, un ancien détective du département de police de Miami renvoyé de son poste. Désormais inspecteur de la santé dans les Keys (oui, c'est un changement de carrière assez surprenant), Yancy découvre un bras humain pêché par des touristes qui faisaient du bateau en famille. Convaincu qu'il s'agit d'un meurtre, il se lance dans une enquête pour prouver ses soupçons et ainsi retrouver son ancien poste qu'il appréciait tant.

La série est produite par Warner Bros. Television et bénéficie de l'expertise de Bill Lawrence en tant que producteur exécutif. Vince Vaughn, en plus de jouer le rôle principal, est également producteur exécutif de la série. L'équipe créative est renforcée par Jeff Ingold (a travaillé sur Ted Lasso), Matt Tarses (Scrubs), Marcos Siega (The Vampire Diaries) et Liza Katzer (Shrinking) comme producteurs exécutifs supplémentaires.

Un casting étoilé (comme toujours avec Apple)

Aux côtés de Vince Vaughn, la série met en vedette une pléiade d'acteurs talentueux, dont :

L. Scott Caldwell (aperçu dans The Fugitive et Bingo Hell)

Rob Delaney (Deadpool 2 et The Hustle)

Meredith Hagner (Palm Springs et Younger)

Natalie Martinez (Under the Dome et Death Race)

Alex Moffat (Holidate et Someone Great)

Michelle Monaghan (True Detective et The Path)

Ronald Peet (Blindspot et The I-Land)

Jodie Turner-Smith (The Last Ship et Nightflyers)

"Bad Monkey" pourrait être une série captivante avec une intrigue riche en rebondissements et un casting de premier plan. Rendez-vous sur Apple TV+ dès le 14 août pour découvrir en exclusivité cette nouvelle production exceptionnelle.



