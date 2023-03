Apple TV+ commande une série comique avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson

Alors que les ajouts de nouveaux contenus s'enchaînent sur Apple TV+, le géant californien enclenche d'autres commandes de séries avec une petite pépite qui devrait arriver l'année prochaine si tout se passe bien. Cette nouvelle série comique rassemblera le duo Matthew McConaughey et Woody Harrelson.

Un nouveau programme qui n'a pas encore de nom

Apple TV+ a annoncé la commande d'une toute nouvelle série de comédie qui réunira les stars hollywoodiennes Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Cette série comique, qui n'a pas encore de nom, sera créée par David West Read, un lauréat d'un Emmy Award qui a travaillé sur la série The Big Door Prize, qui sera disponible en exclusivité sur Apple TV+ à partir du 29 mars.



La nouvelle série comique de 10 épisodes est décrite par Apple comme "une histoire d'amour sincère qui tourne autour du lien étrange et magnifique entre Matthew McConaughey et Woody Harrelson. L'amitié entre les deux est mise à l'épreuve lorsque leurs familles respectives tentent de vivre ensemble dans le ranch de Matthew au Texas."

Harrelson et McConaughey ne joueront pas seulement les rôles principaux dans cette série, ils seront également les producteurs exécutifs, travaillant en étroite collaboration avec David West Read. Cette série comique est produite par Skydance Television, qui s’est déjà impliqué avec Apple sur un autre projet, la série de science-fiction épique "Foundation".



Bien qu'il n'y ait pas encore de date de sortie officielle pour cette création originale, l'annonce de cette nouvelle série a attiré l'attention des fans de la série HBO True Detective où Harrelson et McConaughey incarnent e rôle de Rust Cohie et Martin Hart dans la première saison.