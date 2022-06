Apple TV+ présente la bande-annonce de la saison 3 de la série comique "Trying"

La série avec Rafe Spall et Esther Smith revient pour une troisième saison le vendredi 22 juillet sur Apple TV+.



Apple TV+ a publié aujourd'hui la bande-annonce de la troisième saison de la série comique réconfortante "Trying", dont la première mondiale aura lieu le vendredi 22 juillet 2022 sur Apple TV+. La troisième saison de "Trying", toujours composée de huit épisodes, sera disponible avec les deux premiers, suivis de nouveaux épisodes chaque vendredi jusqu'au 2 septembre 2022.

La nouvelle saison de Trying se montre

Esther Smith et Rafe Spall dans "Trying"



Après une fin dramatique de la saison 2, la saison 3 reprend avec Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall) se réveillant en tant que nouveaux parents de deux enfants qu'ils apprennent encore à connaître. Il ne leur reste plus qu'à les garder, ce qui s'avère plus difficile qu'ils ne le pensaient au départ. Jetés directement dans le grand bain parental, les relations de Nikki et Jason entre eux et avec leurs proches sont mises à l'épreuve alors qu'ils essaient désespérément de naviguer entre les hauts et les bas de la parentalité - tout en s'accrochant à leurs enfants et à leur santé mentale. Voici la bande-annonce :



Outre Smith et Spall, le casting de la troisième saison comprend Eden Togwell (Princesse), Mickey McAnulty (Tyler), Oliver Chris (Freddy), Sian Brooke (Karen), Darren Boyd (Scott) et Robyn Cara (Jen).

"Trying" est créée, écrite et produite par Andy Wolton, réalisée et produite par Jim O'Hanlon ("Catastrophe", "Marvel's The Punisher") et produite par Josh Cole. La série est produite par BBC Studios. L'intégralité de la première et de la deuxième saison de "Trying" est déjà disponible en streaming sur Apple TV+.