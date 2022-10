Apple TV+ présente la bande-annonce de la série "Slumberkins" pour enfants

Apple TV+ présente la bande-annonce de la série préscolaire "Slumberkins" de The Jim Henson Company, sur une musique originale de l'auteur-compositeur-interprète Ingrid Michaelson, nommée aux Emmy Awards, dont la première mondiale aura lieu le vendredi 4 novembre.

La toute nouvelle série met en vedette les voix de Pamela Adlon, Jason Ritter, Yvette Nicole Brown et bien d'autres.

Une nouvelle série pour enfants

Apple TV+ vient de lancer la bande-annonce de la série originale pour jeunes enfants "Slumberkins", à suivre dès le vendredi 4 novembre. L'auteure-compositrice-interprète Ingrid Michaelson est la productrice exécutive de la musique et crée la musique originale de cette série d'animation mixte marionnettes/2D de The Jim Henson Company.

© Apple

Basée sur la marque Slumberkins, spécialiste dans le domaine de l'apprentissage émotionnel pour les enfants, la série donne vie aux personnages des livres bien-aimés tout en favorisant le bien-être émotionnel des enfants par le biais de récits encourageants. Embarquez dans des aventures avec Bigfoot, Licorne, Sloth, Yak et Fox alors qu'ils explorent un monde de sentiments.



Le casting vocal de "Slumberkins" présente les jeunes nouveaux venus Brayden Morgan dans le rôle de Bigfoot, Olive Baity dans celui de la Licorne, Miles Flack dans celui de Sloth, Araceli Prasarttongosoth dans celui de Yak et Yonas Kibreab dans celui de Fox, avec la narration de Jennifer Hale ("Ralph Breaks the Internet").



Les autres voix sont celles de Jason Ritter ("Raising Dion") dans le rôle du père de Fox, Pamela Adlon ("Better Things") dans le rôle de la mère de Fox, Adelynn Spoon ("Luck") dans le rôle de Kit, Yvette Nicole Brown ("Big Shot", "Disenchanted") dans le rôle de la mère de Yak, Josh Banday ("Upload", "Not Dead Yet") dans le rôle du père de Bigfoot et bien d'autres encore.

"Slumberkins" est créé pour la télévision par Alex Rockwell ("Word Party", "Pajanimals"). Halle Stanford, de la Jim Henson Company, assure la production exécutive aux côtés de Rockwell.

Callie Christensen (MIT, enseignement élémentaire et éducation spécialisée) et Kelly Oriard (M.S., conseil et thérapie conjugale et conseil scolaire), créateurs de la marque Slumberkins, sont les co-producteurs exécutifs de la série. Le Dr Dan Siegel, directeur exécutif du Mindsight Institute, intervient en tant qu'expert de l'attachement et du développement humain dans le cadre de l'initiative changemaker d'Apple TV+.

Comme souvent, le contenu est à destination des anglophones, Apple ne fournissant généralement pas de double en français, simplement des sous-titres.