Apple TV+ présente la bande-annonce de "Surfside Girls", une série familiale

Apple TV+ a dévoilé aujourd'hui la bande-annonce de la nouvelle série familiale nommée "Surfside Girls". Ce nouveau programme sera diffusé pour la première fois le vendredi 19 août. Co-développée par May Chan, lauréate d'un WGA Award et showrunner ("American Girl : Corinne Tan", "The Astronauts"), ainsi que par Alex Diaz et Julie Sagalowsky Diaz ("The Shannara Chronicles", "What's Up Warthogs !"), et basée sur la série de romans graphiques IDW à succès du même nom de l'auteur Kim Dwinell, la série en prise de vue réelle suit les meilleures amies Sam et Jade dans la résolution de mystères surnaturels dans leur petite ville balnéaire de Californie. Ces meilleures amies doivent combiner leurs forces opposées d'imagination et de logique afin de résoudre les mystères surnaturels qui se cachent juste sous la surface de leur ville.

Une série pour les jeunes

"Surfside Girls" met en vedette Miya Cech ("Marvelous and the Black Hole", "Rim of the World"), YaYa Gosselin ("We Can be Heroes", "FBI : Most Wanted") et Spencer Hermes-Rebello ("Troppo"). La série est produite par Endeavor Content et IDW Entertainment, et co-développée, écrite et produite par Chan, qui est également le showrunner. Paul Stupin ("Switched at Birth", "Dawson's Creek") est le producteur exécutif. Diaz et Sagalowsky Diaz ont co-développé et servent de scénaristes et de producteurs exécutifs. America Young ("Roswell, New Mexico", "Legacies") réalise et produit les deux premiers épisodes. Lydia Antonini ("Locke & Key", "Halo 4 : Forward Unto Dawn", "October Faction") est également productrice exécutive de la série. Paul Davidson et Jeff Brustrom sont producteurs exécutifs pour le compte d'IDW.



Apple TV+ a révélé aujourd'hui la bande-annonce de "Surfside Girls" :

Voilà donc une série typiquement américaine qui devrait plaire aux ados.



La gamme croissante et primée de films et de séries originaux pour les enfants et les familles sur Apple TV+ comprend également "El Deafo", qui vient d'être lancé, "Lovely Little Farm", "Duck & Goose" et "Pinecone and the Pony", "Fraggle Rock : Back to the Rock" et "Harriet the Spy" ; "Hello, Jack ! The Kindness Show" ; "Wolfboy and the Everything Factory" ; "Get Rolling with Otis" et "Puppy Place" ; "Ghostwriter" et "Helpsters" ; Le film d'animation "Wolfwalkers", nommé aux Oscars ; la série "Stillwater", récompensée par un Peabody Award et plus encore.



Voici une image d'illustration présentée par Apple :