Apple TV+ présente sa nouvelle série de science-fiction "Dark Matter"

Toujours dans une quête de diversifier davantage ses originaux dans le catalogue de son service de streaming, Apple vient de dévoiler un nouveau contenu qui va attirer l'attention des adeptes de science-fiction. À travers un communiqué de presse, Apple a présenté la série "Dark Matter", un nouveau programme qui va mettre en vedette les acteurs Joel Edgerton et Jennifer Connelly. Découvrez le scénario ainsi que la bande-annonce de cette série qui promet d’être très addictive !

Dark Matter débarque dès le 8 mai 2024

Apple TV+ s'apprête à marquer un grand coup avec le lancement de sa nouvelle série, "Dark Matter". Basée sur le livre à succès du même nom de Blake Crouch, un auteur reconnu par le New York Times, cette série promet de plonger les spectateurs dans un univers où le suspense et les réalités alternatives s'entremêlent de manière captivante.



"Dark Matter" se distingue non seulement par son intrigue complexe et originale, mais aussi par son casting impressionnant. Joel Edgerton, connu pour ses rôles dans plusieurs films acclamés par la critique, incarne le personnage principal, Jason Dessen, un physicien dont la vie prend un tournant inattendu. À ses côtés, on trouve Jennifer Connelly, lauréate d'un Oscar, ainsi qu'Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi et Oakes Fegley, qui complètent ce casting VIP.

Dans son communiqué, Apple a expliqué l'histoire de Dark Matter :

La série suit Jason Dessen (interprété par Edgerton), un physicien, professeur et homme de famille qui - une nuit en rentrant chez lui dans les rues de Chicago - est enlevé dans une version alternative de sa vie. Wonder se transforme rapidement en cauchemar lorsqu'il essaie de revenir à sa réalité au milieu du paysage époustouflant de la vie qu'il aurait pu vivre. Dans ce labyrinthe de réalités, il se lance dans un voyage déchirant pour revenir à sa vraie famille et les sauver de l'ennemi le plus terrifiant et le plus imbattable que l'on puisse imaginer : lui-même.

Sous la direction de Blake Crouch, qui agit non seulement comme créateur, mais aussi comme producteur exécutif, showrunner et scénariste, la série bénéficie d'une direction artistique et narrative incroyablement solide. Joel Edgerton apporte également son expertise en tant que producteur exécutif, aux côtés de Matt Tolmach et David Manpearl. Produite par Sony Pictures Television pour Apple TV+, "Dark Matter" s'annonce comme un ajout majeur à l'offre déjà très complète de la plateforme.



Les abonnés n'auront pas à attendre longtemps pour plonger dans cet univers parallèle, car les deux premiers épisodes de "Dark Matter" seront disponibles le 8 mai, avec un nouvel épisode diffusé chaque mercredi jusqu'au 26 juin 2024. La série comptera au total neuf épisodes, chacun promettant de captiver l'audience et de la tenir en haleine jusqu'à la finale.

