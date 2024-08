La série de science-fiction Dark Matter est disponible sur Apple TV+

Depuis tôt ce matin, Apple TV+ présente une nouvelle série originale à ses abonnés, il s'agit de "Dark Matter", un contenu de science-fiction au scénario passionnant avec l'acteur Joel Edgerton. Comme d'habitude, Apple ne propose pas la série au complet, mais seulement les deux premiers épisodes avec le rythme d'un nouvel épisode qui suivra chaque mercredi.

Découvrez Dark Matter

En ce mercredi 8 mai, Apple a publié la série très attendue "Dark Matter", un nouveau contenu basé sur le livre à succès du même nom de Blake Crouch, un auteur reconnu par le New York Times. "Dark Matter" se distingue non seulement par son intrigue complexe et originale, mais aussi par son casting impressionnant. Joel Edgerton (aperçu dans le film The Gift) incarne le personnage principal, Jason Dessen, un physicien dont la vie prend un tournant inattendu. À ses côtés, on trouve Jennifer Connelly, lauréate d'un Oscar, ainsi qu'Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi et Oakes Fegley, qui complètent ce casting VIP.

Quelle histoire se cache derrière Dark Matter ?

Dark Matter raconte l'histoire de Jason Dessen, un physicien, professeur et père de famille qui est brusquement enlevé et transporté dans une version alternative de sa propre vie. Ce qui commence comme un émerveillement se transforme rapidement en cauchemar lorsqu'il tente de retrouver sa réalité au milieu d'un paysage déroutant de vies qu'il aurait pu vivre. Dans ce labyrinthe de réalités, il entame un voyage périlleux pour retourner auprès de sa véritable famille et les sauver de l'ennemi le plus terrifiant et invincible imaginable : lui-même​.



Sous la direction de Blake Crouch, qui agit non seulement comme créateur, mais aussi comme producteur exécutif, showrunner et scénariste, la série bénéficie d'une direction artistique et narrative incroyablement solide. Joel Edgerton apporte également son expertise en tant que producteur exécutif, aux côtés de Matt Tolmach et David Manpearl. Produite par Sony Pictures Television pour Apple TV+, "Dark Matter" pourrait rapidement être une série de science-fiction incontournable, du moins dès qu'Apple aura publié la totalité des épisodes !



Les deux premiers épisodes de "Dark Matter" sont disponibles dès aujourd'hui, avec un nouvel épisode diffusé chaque mercredi jusqu'au 26 juin 2024. La série comptera au total neuf épisodes. Pour regarder Dark Matter un abonnement Apple TV+ à 9,99€/mois sans engagement est nécessaire, vous pouvez bénéficier d'une période de gratuité allongée de 7 jours à 3 mois si vous possédez une Xbox, cependant il ne faudra pas avoir eu précédemment d'abonnement à Apple TV+.

