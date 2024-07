Les joueurs Xbox peuvent profiter de 3 mois gratuits d'Apple TV+

Pour une durée limitée, et après une promotion similaire avec PlayStation de Sony, Apple s'associe à Microsoft pour offrir aux joueurs sur Xbox trois mois gratuits d'Apple TV+, le service de streaming vidéo de la firme. Pour profiter de cette offre, il suffit d'ouvrir l'application TV d'Apple sur votre console Microsoft.

Une nouvelle offre pour les joueurs

Microsoft a publié un communiqué pour promouvoir le service d'Apple sur ses consoles Xbox Series S et Series X.

Ne manquez pas cette incroyable opportunité de profiter d'une période d'essai gratuite de 3 mois d'Apple TV+ sur votre Xbox. Que vous soyez fan de sport, d'action ou de comédie, vous trouverez votre bonheur sur Apple TV+. Mais dépêchez-vous, cette offre prend fin le 7 juillet 2024, alors agissez dès maintenant et profitez de vos 3 mois de streaming illimité.

Apple TV+ comprend l'accès aux émissions de télévision et aux films originaux d'Apple, y compris les premières des séries à venir Dark Matter et The Big Cigar, les classiques comme Ted Lasso, For All Mankind et autre The Morning Show, ainsi que des films en salle comme Killers of the Flower Moon et Argylle, qui vient de sortir. Tout cela en 4K HDR.



Bien évidemment, la firme de Redmond n'oublie pas de mentionner qu'Apple TV+ est aussi le lieu pour suivre les pérégrinations d'un certain Leo Messi, le GOAT pour la plupart des fans de football. La ligue américaine, la MLS, a d'autre beaux noms autour de Messi comme Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets, ses anciens partenaires de Barcelone.

Une offre intéressante, qui n'est pas la première. Apple s'associe régulièrement à des entreprises pour offrir des versions d'essai d'Apple TV+, alors que le service a toujours du mal à décoller malgré un catalogue exclusif et de qualité.

À noter que la période d'essai gratuite de trois mois est disponible pour les nouveaux abonnés, ainsi que les anciens abonnés "qualifiés". On ne sait pas exactement ce que cela signifie, mais il est probable que ce soit pour les personnes ayant quitté la plateforme depuis au moins six mois.