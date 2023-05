Apple s'associe à Pepsi pour offrir 3 mois d'Apple Music gratuits

PepsiCo et Apple se sont associées pour offrir aux amateurs de Pepsi un accès gratuit à Apple Music cet été. Le concurrent de Coca-Cola a lancé sa campagne hier nommée "Press Play on Summer Campaign". Un partenariat plutôt insolite pour la pomme.

Pepsi X Apple

Dans le cadre de cette campagne, Pepsi proposera 400 millions de bouteilles des marques de l'entreprise telles que Pepsi, Pepsi Zero Sugar, Pepsi Mango, Pepsi Wild Cherry, Mountain Dew, Mountain Dew Major Melon, Mountain Dew Spark, Mountain Dew Voltage, Starry et Starry Zero Sugar avec des codes QR Apple Music. Ces codes, disponibles dès à présent, permettront aux nouveaux clients de s'abonner gratuitement à Apple Music pendant trois mois, d'assister à des événements Apple Music en direct et d'obtenir des écouteurs Beats.

Pepsi devrait diffuser cette promotion tout au long de l'été, en commençant par une annonce mettant en scène le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny. Bad Bunny a été élu artiste de l'année 2022 par Apple, et l'album "Un Verano Sin Ti" a été l'album le plus écouté d'Apple Music en 2022.



Les publicités pour les codes Apple Music gratuits seront diffusées à la télévision, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les stations-service et autres supérettes.

Todd Kaplan, Chief Marketing Officer - Pepsi, a déclaré :

Chez Pepsi, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de donner le coup d'envoi de ce partenariat historique avec Apple Music et Bad Bunny. Pepsi et Apple Music ont tous deux un passé historique dans le domaine de la musique, offrant des expériences inédites à leurs fans au fil des ans, il est donc tout à fait approprié que nous unissions nos forces pour créer 'Press Play On Summer. Bad Bunny est l'un des plus grands artistes de la planète et nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille Pepsi ! Nous sommes ravis de donner aux fans un accès sans précédent à une multitude d'expériences musicales et au catalogue de Bad Bunny tout au long de l'été.

Si le partenariat a de quoi surprendre, ce n'est pas la première fois que Pepsi et Apple font équipe. La première fois c'était en 2003, Pepsi offrant 100 millions de téléchargements de chansons sur l'iTunes Store.