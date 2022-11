Apple Music : Bad Bunny est nommé artiste de l'année

Depuis un certain temps, Apple Music s'est mis à valoriser les artistes et leur attribue des récompenses en fin d'année. Pour 2022, le géant californien a décidé de féliciter Bad Bunny, un rappeur portoricain très connu aux États-Unis. À travers un communiqué de presse et une remise de trophée, Bad Bunny a été complimenté par Apple pour sa créativité et ses incroyables performances sur le service de streaming.

Bad Bunny est l'artiste de l'année sur Apple Music

Si vous écoutez régulièrement des musiques pop/rap qui viennent des US, vous avez probablement déjà entendu des titres de Bad Bunny. Benito Antonio Martínez Ocasio (de son vrai nom) vient d'être récompensé par Apple Music avec une mention spéciale pour les morceaux sortis en 2022.

Dans le communiqué, Apple déclare :

L'artiste d'enregistrement mondial Bad Bunny a été annoncé aujourd'hui en tant qu'artiste de l'année d'Apple Music, en reconnaissance de l'excellence artistique et de l'influence du musicien sur la culture mondiale en 2022. Tant de plus grandes stars de la musique ont sorti de la musique incroyable en 2022 - l'une d'elles possédait vraiment l'année. Sorti en mai dernier, Un Verano Sin Ti, le sixième projet de l'artiste en quatre ans, est l'album le plus diffusé en streaming d'Apple Music en 2022 et est maintenant le plus grand album latin de tous les temps. Et au-delà des chiffres époustouflants, Bad Bunny a inauguré un changement sismique dans la pop mondiale au cours des dernières années.

Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, Bad Bunny s'est vu remettre un trophée Apple Music (un peu imposant) et a assisté à une shooting dans les locaux d'Apple.

Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et de Beats a déclaré :

Nous sommes ravis de célébrer les réalisations de Bad Bunny, dont l'influence sur tous les coins de la culture ne pouvait pas être ignorée en 2022. Regarder Bad Bunny monter d'un artiste Apple Music Up Next en 2018 à notre artiste de l'année cette année n'a été rien de moins qu'extraordinaire. Nous le félicitons pour son année record et pour avoir continué à amener la musique latine à un public mondial massif.

Les performances de Bad Bunny en détail sur Apple Music

Bad Bunny est le plus grand artiste latin de tous les temps en streaming dans le monde entier sur Apple Music.

Lors de sa sortie le 6 mai 2022, Un Verano Sin Ti est devenu le plus grand album latin de tous les temps sur Apple Music, détenant le record de diffusions du premier jour dans le monde entier.

"Moscow Mule" de Bad Bunny détient le record de la plus grande chanson latine de tous les temps par les flux de premier jour dans le monde entier.

Bad Bunny a enregistré 22 chansons dans le Daily Top 100 : Global, battant le record du plus grand nombre d'entrées simultanées d'un seul artiste latin.

Les chansons de Bad Bunny ont atteint la première place du Daily Top 100 dans 34 pays à travers le monde - plus que tout autre artiste latin. Il a atteint le top 10 du classement dans 77 pays.

44 des chansons de Bad Bunny ont atteint le Daily Top 100 dans les pays du monde entier, et trois de ses chansons ont atteint la première place du classement mondial - plus que tout autre artiste latin.

Bad Bunny tient le numéro 1, n° 2 et n° 3 albums latins par flux de premier jour.

En février 2018, Bad Bunny est devenu le premier artiste Latin Up Next d'Apple Music pour le programme d'artistes en plein essor de la plate-forme.

Il a également été le premier animateur de Trap Kingz, la première émission de radio mondiale en langue espagnole à la radio Beats 1, et a animé les six premiers épisodes de l'émission en 2017.

Après avoir appris sa récompense, Bad Bunny a déclaré :

Quand j'ai commencé, je n'avais pas de base de fans mondiales. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai accompli et tout ce que j'ai vécu. Le mouvement de la musique latine s'est tellement développé. Je ne prendrais jamais tout le crédit ou je ne dirais jamais : « C'est à cause de moi ». Non, c'est chacun d'entre nous. Toute une génération. Notre énergie et notre présence sont toujours ressenties. » Après avoir reçu le prix Apple Music, il ajoute : "Merci à Apple Music et à toutes les personnes qui écoutent ma musique tous les jours. Je suis super heureux !

À l'occasion de cette remise de prix, Apple Music a mis en avant Bad Bunny sur l'onglet "Explorer", vous pouvez apercevoir un encart "Dans l'intimité de Bad Bunny, notre artiste de l'année 2022".