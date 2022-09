Rihanna sera l'artiste du "Apple Music Super Bowl Halftime Show"

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, on apprenait avec stupéfaction que Pepsi n'était plus le principal sponsor du spectacle de la mi-temps du Super Bowl aux États-Unis. La NFL déclarait dans un communiqué de presse que l'accord avait désormais été signé avec le service de streaming musical : Apple Music. Aujourd'hui, nous en savons plus sur l'artiste qui se produira sur scène pour l'édition 2023 du Super Bowl Halftime Show.

Apple Music accorde sa confiance à Rihanna

Moins d'une semaine après l'annonce du partenariat avec la NFL, Apple Music dévoile aujourd'hui sur Twitter l'artiste qui sera présente pour l'Apple Music Super Bowl Halftime Show. Pour ce premier spectacle en tant que sponsor principal, la firme de Cupertino a privilégié une valeur sûre qui est énormément appréciée aux États-Unis et dans le reste du monde, l'artiste barbadienne Rihanna.



Même si l'actualité musicale de Rihanna n'est pas récente (dernier album qui date de 2016), elle possède de nombreux classiques indémodables qui seront interprétés pendant les 15 minutes de show. Apple ne le dit pas, mais il n'est pas à exclure que Rihanna soit rejointe par d'autres artistes durant sa prestation.

L'édition 2023 du Super Bowl aura lieu le 12 février avec une diffusion en direct aux États-Unis sur NBC et le service de streaming Peacock. En France, la diffusion devrait revenir à beIN Sport qui a déjà retransmis en direct l'événement à plusieurs reprises dans le passé.



Le montant de l'accord entre Apple et la NFL n'a pas été dévoilé, mais selon quelques indiscrétions, celui-ci pourrait être entre 50 et 70 millions de dollars. Cette somme gigantesque n'est pas aussi importante qu'on le pense, surtout quand on sait que le Super Bowl 2022 a attiré 112,3 millions de téléspectateurs (uniquement aux États-Unis), pour Apple Music la visibilité va être extraordinaire !