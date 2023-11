Taylor Swift est l'artiste de l'année d'Apple Music

Avec des concerts qui se remplissent à très grande vitesse, un documentaire sur la tournée en cours qui arrive prochainement, Taylor Swift est partout ! Avec l'une des plus grandes communautés de fans, les "Swifties" sont visiblement nombreux à être abonnés sur Apple Music, car ils ont pulvérisé tous les records de stream sur les musiques de Taylor Swift en 2023.

Apple désigne Taylor Swift comme artiste de l'année 2023

Apple Music a tranché : Taylor Swift est sans conteste l'artiste de l'année 2023, la star qui a réussi à placer 65 de ses musiques dans le Global Daily Top 100, vient de recevoir les félicitations de la part du géant du streaming. C'est une année record qui se voit ainsi récompensée, une année où chaque jour, la musique de Taylor Swift a résonné dans les écouteurs du monde entier. L'artiste a réagi avec émotion à cette consécration, partageant un message de reconnaissance envers ses fans qui ont propulsé ses morceaux au sommet des classements.

Je suis tellement honoré d'être l'artiste de l'année d'Apple Music. Merci à chacun d'entre vous d'avoir rendu cette année la plus incroyable, la plus joyeuse et la plus festive qui soit. Qu'il s'agisse d'écouter la musique en continu, de hurler ensemble dans la vraie vie lors des concerts, de danser de manière chaotique dans les salles de cinéma, rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. Merci beaucoup.

Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et de Beats, n'a pas tari d'éloges sur l'artiste :

L'impact de Taylor Swift sur la musique est absolument indéniable, pas seulement cette année record, mais tout au long de sa carrière. Elle est une artiste qui définit la génération et un véritable agent de changement dans l'industrie de la musique et il ne fait aucun doute que son impact et son influence se feront sentir dans les années à venir. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de célébrer ses réalisations.

Suite à cette année extraordinaire, Apple Music va organiser des émissions radio thématiques, des interviews exclusives et même des playlists qui tracent le chemin parcouru par Taylor Swift. L'effervescence autour de sa tournée "The Eras Tour" a vu les streams de la chanteuse bondir de 61 % à l'échelle planétaire, même les titres qui avaient pris leur retraite des palmarès ont connu une renaissance, "Bad Blood", "Blank Space", et "Cruel Summer" ayant fait un retour triomphal.



Le prix d'Apple Music ne sera pas juste une mention sur un écran ou une plaque sur un mur. Swift recevra un objet d'art, conçu pour célébrer l'harmonie entre la musique et la technologie : une pièce de silicium avec un éclat de verre poli, le tout enveloppé dans l'élégance de l'aluminium.



Le communiqué de presse d'Apple