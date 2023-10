Apple TV+ dans la bataille pour obtenir les droits du documentaire "The Eras Tour" de Taylor Swift

Avec son service de streaming, Apple essaie de s'adresser à tout type de profil d'abonnés, le géant californien investi dans les contenus d'action, romantique, d'aventure, nature et même dans les contenus musicaux avec des séries/films documentaires passionnants sur nos stars préférées. Après Billie Eilish: The World’s A Little Blurry et Selena Gomez : My Mind & Me, Apple s'intéresse maintenant à un film documentaire inédit sur la dernière tournée de Taylor Swift.

Qui sera le vainqueur des droits exclusifs ?

Apple en est conscient : Taylor Swift est une célébrité reconnue à travers le monde entier et bénéficie de l'attention de centaines de millions d'adeptes sur les réseaux sociaux. En proposant un documentaire inédit et exclusif sur la récente tournée de Taylor Swift, Apple garantit une visibilité extraordinaire pour son service Apple TV+. Selon plusieurs sources relayées par AppleInsider, des équipes spécialisées dans l'acquisition de contenus travaillent en ce moment sur un dossier bouillant pour le service de streaming Apple TV+, le géant californien chercherait à obtenir les droits de diffusion de "The Ereas Tour".



Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité de Taylor Swift, il s'agit de la sixième tournée de l'artiste qui est en cours dans le monde pour le dernier trimestre de 2023 et toute l'année prochaine. Pour permettre à ses fans de voir comment se passe une tournée de 146 dates réparties sur 5 continents, Taylor Swift a donné son feu vert pour tourner un film documentaire de son quotidien et des coulisses de la tournée. L'occasion de découvrir les moments de stress, les rencontres avec les fans et les interviews de ses proches.

Comme ça a été le cas avec Selena Gomez ou encore Billie Eilish, le concept est simple, le documentaire est tourné sur plusieurs mois puis est mis en vente. Des services de streaming comme Apple TV+, Disney+, Netflix, Prime Video, HBO Max... peuvent après acquérir les droits de diffusion exclusifs en échange d'une transaction financière.



Avec ce type de contenu, tout le monde est satisfait, l'artiste gagne une très grosse somme d'argent tout en travaillant sur sa tournée et en montrant son quotidien, la plateforme de streaming qui obtient les droits génère une tonne de nouvelles souscriptions et les fans découvrent leur artiste préférée dans ses moments intimes et dans les coulisses de ses concerts.

Une sortie potentielle en janvier 2024

Si Apple TV+ obtient les droits, AMC Theatres (actuel vendeur) autoriserait une sortie en streaming à partir de la deuxième semaine de janvier 2024. Libre après à Apple de publier le film documentaire sur ce timing ou d'attendre un peu pour espacer avec les autres lancements de contenus qui sont déjà programmés.



La tournée "The Eras Tour" a commencé le 17 mars à Glendale, en Arizona et a reçu les éloges des médias américains. Elle rend hommage aux quinze années de parcours musical de Taylor Swift, depuis ses premières œuvres imprégnées de country jusqu'à l'apogée avec son album "Midnight" en 2022.