Apple Fitness+ révèle un partenariat avec Taylor Swift juste avant la sortie de son 10e album

Pour son service Apple Fitness+, la firme de Cupertino propose une tonne d'exercices qui se renouvellent toutes les semaines, plusieurs catégories de sports ainsi qu'une grande équipe de coachs expérimentés. Ce qu'offre aussi Apple, c'est un large choix de musiques, la connexion entre Apple Fitness+ et Apple Music assure une expérience unique qu'apprécient beaucoup les utilisateurs. Ce lien entre les deux services va permettre une collaboration exceptionnelle avec l'artiste Taylor Swift !

Apple Fitness+ x Taylor Swift

Vous êtes abonné à Apple Fitness+ et vous êtes fan de Taylor Swift ? Bonne nouvelle pour vous, le géant californien vient de signer un accord exclusif avec l'artiste américaine dans le but de mettre en avant des musiques et des images de l'artiste sur son service de fitness.

Ce rapprochement consistera à promouvoir plusieurs choses :

Des musiques déjà disponibles de l'artiste : vous retrouverez pendant vos exercices les morceaux Breathe, All Too Well, the 1, Wildest Dreams ainsi que d'autres titres du dernier album.

: vous retrouverez pendant vos exercices les morceaux Breathe, All Too Well, the 1, Wildest Dreams ainsi que d'autres titres du dernier album. Une pochette spéciale basée sur la couverture officielle de l'album Midnights (qui débarque bientôt). Apple fera la promotion de certains exercices avec cette pochette.

(qui débarque bientôt). Apple fera la promotion de certains exercices avec cette pochette. Des chansons inédites du nouvel album Midnights qui pourront être entendu pendant vos exercices. Bien sûr, pour ce point, cela sera possible dès que l'album sera disponible.

Sur Instagram, Apple Fitness+ s'adresse directement aux fans de l'artiste, les "Swifties" :

Préparez-vous à transpirer, Swifties. Dans notre prochain Artist Spotlight, vous pourrez jouer sur les morceaux de @taylorswift, y compris des morceaux de son nouvel album monumental Midnights. Il est temps de #CloseYourRings et de pré-ajouter #TSMidnights sur @applemusic maintenant.



Par le passé, Apple a également fait la promotion d'autres musiciens par le biais d'événements spéciaux sur Apple Fitness+. Parmi ces artistes, citons ABBA, BTS et Queen.

Ce type de partenariats permet à Apple d'attirer de nouveaux abonnés, ce qui fait découvrir par la même occasion le service, les exercices et les coachs qui sont pour la plupart très attachants.



Apple Fitness+ coûte 9,99€/mois ou 79,99€/an, l'abonnement est sans engagement et vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits dès maintenant. Désormais, vous n'avez plus d'excuse pour ne pas vous lever de votre canapé !