Révélation : Apple a licencié plus de 600 salariés qui travaillaient sur le projet Apple Car

Le projet Apple Car était LA révolution que s’apprêtait à présenter Apple au monde entier. Malheureusement, face aux difficultés et aux échecs répétitifs, la direction d’Apple a choisi d’arrêter l’investissement et d’abandonner ce projet qui était en cours depuis plus de 8 ans. Ce qui est triste avec cette décision, c’est qu’il y avait énormément de personnes qui avaient fait le choix de quitter leur entreprise pour rejoindre Apple. Aujourd’hui, ils sont plus de 600 à se retrouver au chômage !

Apple licencie massivement suite à l’arrêt du projet Apple Car

Apple a procédé au licenciement de plus de 600 de ses employés en Californie. Ces salariés, répartis dans divers bâtiments à Santa Clara, près du quartier général d’Apple à Cupertino, faisaient partie intégrante du projet ambitieux de la société : le développement de l’Apple Car, une voiture autonome et électrique. Depuis le lancement secret du projet, l’Apple Car avait suscité un immense intérêt, tant pour ses promesses de performance qui pourraient rivaliser avec Tesla, que pour son intégration sans précédent dans l’écosystème Apple. Pour réaliser cette vision, Apple avait recruté un grand nombre d’ingénieurs et d’experts de l’industrie automobile et de la tech, ils étaient tous convaincus par la vision révolutionnaire de l’entreprise.



Cependant, en mars, les rumeurs sur l’abandon officiel du projet Apple Car ont commencé à circuler, semant le doute sur l’avenir de ce véhicule révolutionnaire. Peu après, près de 2 000 personnes assignées au projet ont été avisées de sa conclusion. La décision d’Apple de se retirer du développement de sa voiture autonome vient après des années d’investissement massif, y compris le recrutement de talents de premier plan, l’acquisition de plusieurs brevets et l’investissement de milliards de dollars dans la recherche et le développement.

Face à cette annulation, Apple a commencé à rediriger certains de ses employés vers d’autres secteurs, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle, tout en donnant 90 jours aux employés affectés par les licenciements pour trouver de nouvelles opportunités au sein de l’entreprise. Apple a tout fait pour valoriser les compétences de ses employés et garder ceux qui ont des connaissances et de l’expertise pour d’autres projets.



Même si l’Apple Car est abandonné, les connaissances et les technologies développées durant cette période ne le seront pas. Selon les indiscrétions, tout ce qui peut être réutilisé dans d’autres projets le sera, permettant ainsi à Apple de continuer à innover dans d’autres domaines.



La firme de Cupertino reste déterminée à explorer de nouvelles frontières technologiques. De récentes informations ont indiquées qu’Apple pourrait prochainement se lancer dans la robotique afin de proposer potentiellement un robot boosté à l’intelligence artificielle qui nous accompagnerait au quotidien.



Source