Tesla officialise la Model Y 2025

Tesla a présenté un Model Y remanié pour les marchés chinois et plus largement asiatiques-pacifiques, le premier renouvellement depuis son lancement initial en 2020. Cette refonte fait suite à une année en 2024 où Tesla a connu une légère baisse des livraisons de véhicules par rapport à 2023, la première baisse de ce type pour le constructeur américain depuis ses débuts sur le marché de masse en 2012. Le Model Y 2025, surnommé « Juniper » en interne, devrait être livré en Chine et dans certaines régions voisines à partir de mars, sans calendrier précis pour son introduction en Europe ou aux États-Unis, où la mise à jour du Model 3 2023 a mis environ quatre mois à arriver après sa révélation.

La Tesla Model Y 2ème génération

L'extérieur de la nouvelle Model Y adopte une partie avant plus nette et moins arrondie semblable à celle de la Model 3 mise à jour, avec une barre lumineuse continue sur toute la face avant, un style emprunté aux prototypes Cybertruck et Cybercab. La conception arrière comprend un nouveau feu arrière monobloc sous une saillie de hayon, que Tesla présente comme le premier du genre en termes d'éclairage indirect réfléchissant du panneau de carrosserie.

À l'intérieur, les améliorations comprennent une barre lumineuse d'ambiance similaire à celle de la Model 3, personnalisable en couleur, ainsi que des sièges arrière électriques, un nouvel écran tactile pour le divertissement des passagers arrières et, apparemment, de meilleure suspension et une réduction du bruit à l'intérieur de l'habitacle. L'écran central de 15 pouces est toujours alimenté par une puce AMD Ryzen.



Le véhicule est également plus léger, offrant des améliorations modestes en termes de kilométrage, mais pas d'augmentation significative de l'autonomie ou de l'efficacité.

L'esthétique de ce nouveau Model Y s'aligne sur les designs élégants courants parmi les véhicules électriques chinois, reflétant la réponse de Tesla à une concurrence féroce qui a à la fois déclenché des guerres de prix et érodé la part de marché de Tesla malgré de solides chiffres de vente en Chine. Au cours des dernières années, Tesla a mis à jour tous ses principaux véhicules électriques - le Model Y, le Model 3, le Model S et le Model X. Depuis le Model Y, le seul nouveau véhicule introduit a été le Cybertruck, qui a eu du mal à séduire un large public.



Pour l'avenir, Tesla a fait allusion à un nouveau modèle à venir, plus abordable, pour la fin de l'année, sans pour autant atteindre le prix de 25 000 $ autrefois envisagé par le PDG Elon Musk, un objectif a priori inatteignable à date. A défaut d'une Apple Car, Tesla est ce qui se fait de mieux en véhicule technologique.