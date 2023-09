Tous les détails sur la nouvelle Tesla Model 3 restylée disponible en France

Dans le but d'intensifier la concurrence sur le marché des véhicules électriques, Tesla a lancé sa Model 3 améliorée en Chine, en Europe, au Moyen-Orient et en Australie. Certains pays ne sont pas encore concernés, notamment les Etats-Unis, ce qui est très surprenant pour la marque californienne.

Un premier restylage pour la Model 3

Désormais affichée sur le site web de l'entreprise (dans l'un des pays éligibles comme la France), la nouvelle Model 3 sera fabriquée pour les régions sus-citées à partir de l'usine Giga Shanghai de Tesla en Chine. Il s'agit de la première mise à jour majeure de la Model 3 en six ans.

Plus rapide et plus d'autonomie

Confirmant des fuites antérieures, la version Grande Autonomie et Dual Motor à transmission intégrale de la Model 3 affiche un temps de 0 à 100 km/h de 4,4 secondes et une autonomie jusqu'à 629 km en cycle WLTP (estimée à 713 km en CLTC). Ceci est possible notamment grâce à des améliorations aérodynamiques qui maximisent l'efficacité. On parle de 12 % d'autonomie en plus. On n'a pas encore les informations sur la version Performance, mais la version bas de gamme affiche un joli 513 km et une vitesse maximale de 6,1s sur le 0 à 100.



Le coefficient de traînée est de 0,219 Cx, contre 0,23 pour l'ancienne Model 3.

Mises à jour esthétiques et extérieures

Commençons par expliquer que Tesla a changé 50% des pièces de la voiture.

Parmi les changements importants apportés à l'extérieur, citons le placement d'une caméra frontale dans le pare-chocs, ce qui rend pratiquement inutile l'utilisation de capteurs à ultrasons. Tesla a également introduit deux nouvelles couleurs - Ultra Red et Stealth Grey - qui changent d'aspect en fonction de l'angle de vue et des conditions d'éclairage.



De nouveaux phares plus élégants, de nouveaux feux arrière et de nouvelles jantes sont également proposés, la voiture ayant une allure plus élancée.

Dimensions

Poids : 1 765 kg

: 1 765 kg Capacité de chargement : 682 litres

: 682 litres Jantes : 18" ou 19"

: 18" ou 19" Places : 5 adultes

: 5 adultes Garde au sol :138 mm

:138 mm Largeur hors tout : Rétroviseurs rabattus : 1 933 mm Rétroviseurs déployés : 2 089 mm

: Hauteur hors tout : 1 441 mm

: 1 441 mm Longueur globale : 4 720 mm

Confort et commodité accrus

La Model 3 améliorée offre une structure de carrosserie plus rigide et des réglages de suspension actualisés pour une conduite plus raffinée et plus détendue. Le confort de la Model 3 se traduit également par un silence inégalé dans l'habitacle, grâce au verre acoustique à 360 degrés qui garantit la tranquillité de l'intérieur, quel que soit le bruit extérieur. Tesla a obtenu une diminution de 30 % du bruit du vent et du bruit ambiant, une amélioration de 25 % du bruit d'impact et une amélioration de 20 % du bruit de la route. Tesla a ajouté du verre acoustique aux vitres arrière. L'isolation acoustique de la voiture a également été renforcée. Le capot a été rehaussé pour permettre au vent de passer plus silencieusement.

L'intérieur a été (révolutionné) repensé pour inclure des matériaux sophistiqués, des sièges ventilés (à l'avant et à l'arrière) et un éclairage d'ambiance personnalisable. Les passagers arrière disposent désormais d'un écran tactile de 8 pouces pour contrôler la climatisation et les divertissements.

Un nouveau volant similaire à celui des Model S et Model X de Tesla est également disponible, avec davantage de boutons directement sur le volant. Le logo est d'ailleurs très discret.

Une expérience d'infodivertissement de pointe

Tesla ne s'est pas arrêté là : l'écran tactile central avant a été redessiné avec des bordures plus fines, ce qui offre plus d'espace utilisable. Le nouvel écran est également plus lumineux et plus contrasté, ce qui améliore encore l'interaction avec l'utilisateur. Un bandeau LED personnalisable fait également le tour du tableau de bord pour une ambiance plus douce.



En ce qui concerne l'expérience audio, la Model 3 améliorée est dotée d'un système comprenant jusqu'à 17 haut-parleurs, deux caissons de basses et deux amplificateurs. Selon Tesla, il s'agit d'un système audio qui change tout.

Prix et disponibilité de la nouvelle Model 3

Si vous souhaitez acheter une nouvelle Model 3, la version à traction arrière est proposée à 42 990 euros, tandis que la version Grande Autonomie vous coûtera 50 990 euros. Si vous souhaitez améliorer les roues, des jantes Nova de 19 pouces sont disponibles pour un supplément de 1 190 euros. L'autopilot amélioré s'affiche à 3 800 euros, alors que le pack de conduite autonome est à 7 500 euros. Les livraisons de ces véhicules électriques avancés sont estimées à octobre ou novembre de cette année.



Il s'agit d'une mise à niveau très intéressante pour la Model 3, d'autant qu'elle reste éligible au bonus écologique. À quand l'Apple Car ? On n'en peut plus d'attendre la réponse d'Apple...