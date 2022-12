Steam débarque dans les Tesla Model S & X

La célèbre plateforme Steam, bien connue dans le monde du gaming, devient accessible dans certaines Tesla. Il sera donc possible de jouer à ses jeux préférés sans quitter son véhicule. Une situation inédite qui devrait attirer encore plus de clients auprès de la marque américaine.

Steam x Tesla

Tesla accélère la cadence en cette fin d'année 2022. Après avoir ajouté Apple Music à tous ses modèles, le constructeur annonce qu'il intègre Steam dans ses Model S et Model X. Les clients qui adorent les jeux vidéo vont pouvoir retrouver leur bibliothèque complète sur l'écran info-divertissement de leur véhicule.



Plus de 1000 jeux seront jouables à la manette dont les AAA comme Elden Ring ou encore Cyberpunk 2077. Mieux encore, le support clavier-souris fonctionne lui aussi, parole d'Elon Musk. Les 10 téraflops de puissance de calcul, comparable aux consoles les plus récentes, assureront une expérience fluide et optimale. Votre voiture va littéralement se transformer en gaming room.



Il n'y pas encore d'explication sur son fonctionnement, mais la mise à jour spéciale fêtes de fin d'année est actuellement en cours de déploiement dans le monde entier. Soulignons également l'arrivée de Zoom qui permettra de passer des appels vidéo à l'aide de la caméra intérieur.



Avec toutes ces nouveautés, Tesla souhaite une nouvelle fois jouer la carte du constructeur atypique et différent des autres. Manque plus que les options douche et grille-pain et la voiture sera presque une seconde maison.

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Even works with keyboard & mouse — Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2022

Télécharger l'app gratuite Steam Mobile